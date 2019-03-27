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幫被字母哥K頭的哈登報仇？　卡佩拉凶狠隔扣希臘怪物

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▲火箭卡佩拉、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲火箭卡佩拉、。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

明星周過後僅輸過3場的火箭，27日到密爾瓦基作客踢到鐵板，第3節被公鹿打出32對18的猛攻，陷入19分落後，最後以94比108落敗，不過休士頓主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)第3節開局有一記驚人的爆扣，他接到哈登(James Harden)的地板球，硬是在「字母哥」頭上灌籃，將公鹿一哥變成海報背景。

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本季再創生涯高峰，繳出場均27.3分、12.6籃板和6助攻，外帶1.5火鍋，平均命中率5成81寫下個人新高，並率隊占據東區龍頭位置，成為年度MVP熱門人選之一。

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「字母哥」27日在密爾瓦基主場，強碰聯盟得分王哈登(James Harden)領軍的火箭，公鹿一哥繳出19分、14籃板的雙十數據，外帶4助攻，火鍋、抄截各1，加上先發主控布萊德索(Eric Bledsoe)攻下23分、7助攻，第3節連續命中4顆三分球將比數拉開，奠定了勝基，終場以108比94獲勝，本季2度面對火箭都贏球。

▲火箭卡佩拉、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲火箭卡佩拉防守公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

不過這位6呎11吋的「希臘怪物」第3節開局意外成了海報背景，哈登傳出巧妙的地板球到禁區，火箭主戰中鋒卡佩拉接球後面對「字母哥」的防守毫無懼色，雙手把球塞進籃框，試圖要封阻對手未果的「字母哥」還被進入籃框的球打到頭，顯得有些狼狽。

卡佩拉這驚天一扣也幫火箭一哥哈登報了一箭之仇，雙方1月在豐田中心交手時，「大鬍子」曾經意外被「字母哥」力道過猛的傳球K到頭，因而踉蹌倒地，當時火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)在場邊看到這一幕還忍不住偷笑。

▲火箭哈登、公鹿「字母哥」安戴托昆波、布萊德索 。（圖／路透）

▲公鹿本季2度對戰火箭都贏球。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登卡佩拉公鹿字母哥
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