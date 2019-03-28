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鵜鶘不留表弟釀禍？　卡森斯曝「早知前搭檔AD想走」

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▲鵜鶘卡森斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯（右）早知道前搭檔戴維斯（左）會請求交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的前搭檔卡森斯(DeMarcus Cousins)，近日接受美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)的專訪時透露，他早就知道「一眉哥」會請求交易，更直言，「當AD宣布加入Klutch陣營，他邁出了重要的一步，如果你們看不出來這是什麼意思，那你們就是瞎子。」

「表弟」今年1月接受《The Athletic》訪問時曾表示，鵜鶘去年夏天並未給自己任何報價，讓他被迫與搭檔戴維斯分開，「我一直都在想著我們的組合，我和戴維斯也討論過這件事，一切卻被搞砸了。」

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由於鵜鶘無意留人，卡森斯與衛冕軍勇士簽下1年534萬美金的中產合約，戴維斯則在去年9月簽約詹姆斯好友保羅的經紀公司《Klutch Sports Group》，成為「詹皇幫」的一員，從那一刻起，就不斷有他將離開紐奧良的傳聞，最終他在2月交易大限前提出了交易請求。

▲勇士表弟卡森斯 。（圖／CFP）

▲勇士表弟卡森斯 。（圖／CFP）

「表弟」近日被美國《雅虎體育》記者海恩斯問到，是否預料到前隊友戴維斯會請求離隊，對此他故意露出「不屑」的表情點著頭，讓訪問他的海恩斯忍不住趴在桌上大笑。

「那堆蠢事一發生後，我就知道會發生什麼事了。我的意思是，我和戴維斯聊過，大家知道這件事也只是時間的問題而已。」卡森斯更說，「當AD宣布加入Klutch陣營，他邁出了重要的一步，如果你們看不出來這是什麼意思，那你們就是瞎子。」

海恩斯又問到，「你是否覺得他們當初如果在關於你的事情上做出正確決定，現在也不會變成這種局面？」對此卡森斯則淡然地說，「這已經一點都不重要了。」

▲湖人詹姆斯、鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲盛傳鵜鶘一哥戴維斯（右）想加盟湖人。（圖／路透）

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