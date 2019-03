柯瑞24秒內連飆弧頂、底角三分　杜蘭特13投12中砍28+9宰灰熊

▲勇士柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍勇士28日到曼菲斯作客,前役輪休的禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)回到先發陣容,在第3節上演「一條龍」雙手爆扣,一哥柯瑞(Stephen Curry)則單場砍進了6記外線拿下28分,不過全隊手感最火燙的是杜蘭特(Kevin Durant),他單場13投12中掃下28分、9籃板,其中12分集中在末節,率隊以118比103宰灰熊。

勇士此役到灰熊主場踢館,陣中兩大得分手柯瑞與杜蘭特上半場都各攻下14分,杜蘭特更是7投全部把握住,灰熊則有中鋒瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)撐場,他前2節12投8中砍下16分,加上曼菲斯主控康利(Mike Conley)拿下11分,上半場打完以60比66緊咬衛冕軍。

