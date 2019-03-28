柯瑞24秒內連飆弧頂、底角三分　杜蘭特13投12中砍28+9宰灰熊

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士28日到曼菲斯作客，前役輪休的禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)回到先發陣容，在第3節上演「一條龍」雙手爆扣，一哥柯瑞(Stephen Curry)則單場砍進了6記外線拿下28分，不過全隊手感最火燙的是杜蘭特(Kevin Durant)，他單場13投12中掃下28分、9籃板，其中12分集中在末節，率隊以118比103宰灰熊。

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勇士此役到灰熊主場踢館，陣中兩大得分手柯瑞與杜蘭特上半場都各攻下14分，杜蘭特更是7投全部把握住，灰熊則有中鋒瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)撐場，他前2節12投8中砍下16分，加上曼菲斯主控康利(Mike Conley)拿下11分，上半場打完以60比66緊咬衛冕軍。

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不過「浪花兄弟」第3節接連在外線開火，逐漸拉開比分，湯普森(Klay Thompson)在此節還剩7分33秒砍進一顆24呎三分球，隨後柯瑞先是在弧頂三分線外一步命中投籃，接著又在底角接球拔起來就投，24秒內連飆了2記外線，將領先擴大到77比68。

第3節最後6分03秒，柯瑞溜到籃下放進兩分，並連續命中4記罰球，再連續賞了萊特(Delon Wright)和帕森斯(Chandler Parsons)2記火鍋，攻防兩端都打得很強勢。不過灰熊依舊緊追不捨，憑藉此節終了前2分21秒的兩記外線，追到84比89。

▲勇士柯瑞(右)。（圖／達志影像／美聯社）

灰熊一度在末節開局靠著帕森斯連投帶罰拿下4分，取得92比91超前，不過杜蘭特馬上跳出來回擊，先是兩罰俱中，接著連2次跳投命中，在1分12秒內連得7分，再將分差擴大到8分。

隨後替補的李文斯頓(Shaun Livingston)也挺身搶分，加上柯瑞連送2次助攻給格林(Draymond Green)和卡森斯，進一步將比數改寫為108比98，撲滅了灰熊的反攻氣焰。比賽最後2分鐘，卡森斯完成了一記三分打，杜蘭特大秀爆扣並要到加罰，他單節獨得12分，帶領衛冕軍以118比103取勝。

勇士此役有2人得分突破20大關，杜蘭特13投12中攻下28分、9籃板和5助攻，同時他命中了一顆三分球，讓他生涯三分進球總數來到1560顆，超越了萊斯(Glen Rice)爬上史上第24；柯瑞也拿下28分、10籃板和7助攻的全能數據，外帶2火鍋、1抄截，三分球12投6中。灰熊則以瓦倫休納斯得到27分、13籃板最佳。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）