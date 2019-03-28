史上最年輕！22歲布克連2戰飆破50分　追上戰神、Kobe一紀錄

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

繼前役作客猶他爵士轟下59分，太陽砍將布克(Devin Booker)28日面對巫師又猛攻50分、10籃板，連2場得分飆破50大關，22歲的他成為NBA史上最年輕達成連2場50+的球員；值得一提的是，歷史得分榜前10的傳奇巨星中，有7人生涯不曾有過連2戰50+的表現，進入聯盟僅4年、22歲的布克卻辦到了。

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布克28日出戰巫師，上半場就以14投10中掃下30分，成了繼「戰神」艾佛森(Allen Iverson)、湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)後，15年來第3位能夠連2場就在上半場就得到30分的球員。

終場布克以29投19中、超過6成5的命中率攻下50分、10籃板的雙十數據，另有4助攻、1火鍋和1抄截，以22歲的年紀，成為NBA史上最年輕達成連2戰得分50+的球員。史上只有7位球員曾達成此紀錄，其中布克和火箭一哥哈登(James Harden)是「唯二」的現役球員。

其他5位分別是尼克傳奇球星金恩(Bernard King)、籃球之神喬丹(Michael Jordan)(連3場50+)、傑米森(Antawn Jamison)、「戰神」艾佛森和前任紫金一哥布萊恩(連4場50+)。

值得一提的是，歷史得分榜前10的傳奇巨星中有7位，包括賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、馬龍(Karl Malone)、詹姆斯(LeBron James)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)、馬龍(Moses Malone)和海耶斯(Elvin Hayes)，生涯從來沒有連2場50+的表現，22歲的布克卻已經辦到。

不過布克這2場飆分秀都沒為太陽隊帶來勝利，他是史上首位在生涯3場得分超過50分的比賽中都輸球的球員。進入聯盟僅4年的布克，在生涯第2季就創下單場70分的紀錄，得分爆發力驚人，雖然季前他曾動刀解決右手韌帶問題，但這並沒有影響他本季的表現，場均26.5分、6.7助攻皆寫下生涯新高，4成62的平均命中率也是最佳紀錄。