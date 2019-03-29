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華頓自信下季繼續執教　魯伊承諾「若湖人聯繫會主動告知他」

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▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

對於不斷被爆可能飯碗不保，湖人主帥華頓(Luke Walton)淡定面對，更自信表示，相信自己下季會繼續執教紫金大軍。值得一提的是，與華頓交情很好，曾與詹姆斯(LeBron James)攜手幫助騎士奪下隊史首冠的魯伊(Tyronn Lue)，傳出也是洛城考慮的下任教頭人選之一，不過魯伊保證若湖人和自己聯絡，他會主動告知華頓。

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)這個月初曾披露，聯盟教練群普遍都認為，華頓將在本季結束後被炒，包括前騎士教頭魯伊、前勇士主帥傑克森(Mark Jackson)、去年被公鹿開除的奇德(Jason Kidd)，甚至連獨行俠總教練卡萊爾(Rick Carlisle)都被爆出可能是華頓的「繼任」人選。

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不過這些傳聞完全沒影響到華頓，他本周接受《The Athletic》訪問時自信地說，他預計自己下季會繼續執教湖人，「除非有球團內部的人告訴我那些事，我只會把那些傳聞當成球隊本季碰到的事情，我沒有時間擔心這些，我有更重要的事要做，例如讓球隊變得更好，還有做好自己的工作。」

▲▼魯伊對進入季後賽十分有把握。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士前教頭魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》報導，被點名是湖人考慮的下任教頭人選之一的魯伊，主動聯繫了華頓，告訴對方湖人並沒有聯絡自己。消息來源透露，魯伊還向華頓保證，若湖人聯絡他，基於禮貌和雙方的友誼，他會主動告知。

魯伊和華頓生涯都披過紫金戰袍，兩人私下交情很好，魯伊去年還曾在拉斯維加斯和華頓一起吃早餐，將自己執教聯盟頭號球星詹姆斯的經驗分享給對方。

華頓2016年和湖人簽下一紙5年2500萬美金的合約，他執掌洛城兵符的前2季，球隊分別拿下26勝和35勝，本季紫金大軍一度在聖誕大戰擊退衛冕軍勇士時，繳出20勝14敗的成績，竄升為西區第4名，無奈一哥詹姆斯也在該役遭逢鼠蹊部傷勢，被迫連休了17場，球隊戰績一路下滑摔出分區前8，歸隊時已經難挽頹勢。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA華頓湖人魯伊
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