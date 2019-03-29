林來瘋過7年他們仍舉球衣　林書豪甩低潮謝紐約迷：永遠愛你

▲林書豪的哥哥和姪子到場替他打氣 。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

回到熟悉的麥迪遜花園廣場，林書豪擺脫過去4戰合計19投5中的低迷手感，第3節末段以兩罰首開得分紀錄後，把握末節的上場時間，連3次切入取分，以8投4中攻下12分、5助攻和5籃板。賽後他特別感謝紐約球迷，「林來瘋已經過了7年，你們依舊在我站上罰球線時高舉我的球衣並歡呼，我在這座城市永遠都能得到愛。」

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上周在多倫多面對老東家尼克飆出暴龍生涯最高的20分後，林書豪接下來3戰上場時間銳減，25日對黃蜂一役甚至只打了6分鐘，下半場遭到棄用。前役出戰公牛，他的上場時間回升到20分鐘，無奈完全找不到手感，9投1中僅得2分，不過主帥納斯(Nick Nurse)賽後承諾，會繼續將他放在場上，給他機會磨練。

這一戰暴龍來到林來瘋的發跡地麥迪遜花園廣場，林書豪上半場依舊得分掛蛋，直到第3節最後1分16秒才靠著兩罰首開得分紀錄。由於暴龍3節打完已經取得87比64、23分領先，納斯末節讓「豪小子」繼續留在場上，他開局連3次突破禁區上籃取分，並助攻給替補射手米克斯(Jodie Meeks)。

▲林書豪（圖／CFP）

終場前43.7秒，林書豪在弧頂命中近5戰以來的第2顆三分球，單節掃下10分，在末節「急拉尾盤」之下，他這一戰以8投4中攻下12分、5助攻和5籃板，終於一甩連4戰低迷的狀態。

賽後林書豪在個人IG上傳一張自己和哥哥、姪子的合照，露出燦爛笑容，「今晚比賽後最棒的禮物就是見到家人！很棒的團隊勝利，要繼續一次一步向前邁進。當你處在自己不想要的處境時，專注於當下的每一小步！」

林書豪也特別感謝紐約球迷依舊愛著他，「林瘋狂已經過了7年，你們依舊在我站上罰球線時高舉球衣、T恤並熱情歡呼，我在這座城市永遠都能得到愛。」最後還以中文寫下，「我有最好的粉絲，紐約我會永遠愛你！」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）