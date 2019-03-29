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哈登砍38分、板凳小河流崛起　火箭血洗金塊27分4度對戰3勝

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

火箭29日在豐田中心迎戰西區勁敵金塊來犯，儘管首節曾落後7分，但次節開局小瑞佛斯(Austin Rivers)從板凳崛起，1人連下10分扭轉了局勢，休士頓單節灌進40分，取得18分反超，終場就在一哥哈登(James Harden)上場32分鐘就飆出38分、6助攻和6籃板帶領下，以112比85輕取金塊，收下雙方本季4次對戰的第3勝。

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西區兩大強權金塊與火箭29日在豐田中心進行雙方本季最後一次對決，火箭首節最多落後7分，但次節完全扭轉了局勢，「小河流」從板凳崛起，開局不到2分鐘就連砍2顆三分球，一人連下10分，還成功封阻金塊控衛莫瑞(Jamal Murray)的跳投，加上塔克(PJ Tucker)和哈登連續飆進外線，在上半場還剩5分44秒就拉開45比32、13分差。

隨後火箭主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)也跳出來和金塊明星長人約基奇(Nikola Jokic)互別苗頭，哈登則連續4罰命中，並在次節終了前27.3秒上演爆扣，將領先擴大到62比44、18分。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登(右)。（圖／達志影像／美聯社）

憑藉單節灌進40分的表現，火箭拉開雙位數分差，金塊只能在他們背後苦追。休士頓末節持續擴大領先，保羅(Chris Paul)和哈登攜手搶分，比賽最後6分23秒，「大鬍子」命中個人單場第4顆三分球，隨後卡佩拉再補上一記扣籃，將比數改寫為102比78，這兩位主力大將在終場前3分21秒就提前下場休息，火箭最終以112比85輕鬆砸爛金塊，本季4度與金塊交手，取得3勝1敗的優勢。

此役火箭團隊共砍進了15顆三分球，一哥哈登上場32分鐘，就以22投10中貢獻38分、6助攻和6籃板，外帶火鍋、抄截各1的數據，三分球則是11投5中；射手戈登(Eric Gordon)也繳出18分，包辦了4顆三分球；中鋒卡佩拉拿下17分、15籃板；小瑞佛斯從板凳崛起，10投6中挹注15分、3助攻。

金塊則以莫瑞得到20分最高；約基奇砍下16分、8籃板和6助攻。這一戰打完，火箭的戰績變成48勝28敗暫居西區第4，與50勝24敗、第2名的金塊還有3場勝差。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登小瑞佛斯金塊約基奇
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