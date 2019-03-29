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哈特動刀紫金4少3人報銷　皮爾斯警告選到威廉森也救不了湖人

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▲湖人哈特、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人小將哈特(右)本季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人29日宣布，24歲潛力小將哈特(Josh Hart)進行了右膝髕韌帶手術，預計休養12周，成為繼「球哥」博爾(Lonzo Ball)和英格雷(Brandon Ingram)後，第3位提前報銷的年輕核心。紫金軍團如今只能將眼光放在選秀會和今夏的補強，但綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)警告，就算他們能選到狀元大熱門威廉森(Zion Williamson)，也還不足以拯救洛城。

哈特缺席了過去4場比賽，在他動了右膝髕韌帶手術後，也確定無緣本季最後7場例行賽。這位24歲後衛本季打了67戰，有22場先發，場均上場25.6分鐘，能攻得7.8分、3.7籃板和1.4助攻，他是洛城4位潛力新星中，第3位因傷而提前「關機」的小將，前2位是「球哥」和英格雷。

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湖人本季受傷病拖累，連締造了連156場出賽的新任一哥詹姆斯(LeBron James)都在聖誕大戰拉傷鼠蹊部，被迫連休17場，紫金軍團也從西區第4一路跌出分區前8，加上明星周過後狀況沒有起色，落入連6季無緣季後賽的窘境，只能將眼光放在選秀會和今夏的自由市場操作。

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

不過這支隊史16度奪冠的西區豪門，今夏恐面臨另一個難題，那就是自由市場上的大咖球星對轉投洛城皆興趣缺缺，包括杜蘭特(Kevin Durant)、雷納德(Kawhi Leonard)和厄文(Kyrie Irving)都可能跳過湖人；《The Athletic》記者奧拉姆(Bill Oram)上周曾撰文指出，在雷霆二哥喬治(Paul George)去年選擇直接「忽略」湖人後，不少專家開始認為，其他頂級自由球員也會追隨他的腳步。

綠衫軍傳奇皮爾斯就直言，即使是還沒進入NBA就被他評為是當今世界前50大球星的杜克怪物威廉森，也救不了紫金軍團，「威廉森不是救世主，他的確非常棒，但他們需要的更多。」他隨後又補上一句，「他們還需要很多，很多很多。」

詹姆斯連13季打進季後賽、連8季闖總決賽的紀錄在他來到洛城後中斷，要在競爭激烈的西區率湖人重返榮耀，他恐怕還需要另一名全明星球員助拳，但紫金軍團能否成功引援顯然是個問號，皮爾斯則打趣安慰「詹皇」，「詹姆斯在這裡做得很不錯，在他的製片公司。

▲湖人哈特、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人小將哈特(右)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人哈特詹姆斯皮爾斯威廉森
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