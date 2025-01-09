林華韋證實洽談象魔力　洋投先發、中繼都看

▲林華韋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將領隊林華韋今以中華棒球協會代表身份，出席文化大學棒球隊60週年特展記者會。會後被問及球團洋將佈局時，證實球團正積極洽談前中信兄弟洋將象魔力。他表示，雖然先發投手仍是球團主要補強目標，但也不會放棄鎖定具實力的中繼後援外籍選手。

象魔力去年因傷復健，僅在一軍出賽1場，9月後持續在二軍出賽到季末，隨後到澳職效力墨爾本王牌隊，已經出賽8場，合計40.1局，防禦率2.68。

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外傳悍將向象魔力提出優渥合約條件，林華韋直言，確實有在洽談，目前已經確定簽下一名古巴左投力亞士，其他洋將持續接觸。

針對羅戈續約進度，林華韋透露目前仍與他保持密切聯繫。儘管日本職棒和韓國職棒都傳出對羅戈有意延攬，可能影響悍將留人計畫，但林華韋強調，球團會充分尊重球員的個人意願和職涯規劃，並持續與他進行溝通。

羅戈去年在悍將先發26場，戰績10勝4敗，防禦率2.16，球季結束後以委內瑞拉國手身分出戰12強賽，總計4場登板，防禦率3.27，投球內容穩定，其中複賽對台灣先發4局無失分。

洋將戰力補強是否以先發為主，林華韋表示，先發人選確實會比較多，但依舊會考慮中繼、救援角色，「像富藍戈，他是很優秀的投手，我們持續接觸洽談中。」