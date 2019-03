鬼之切20號戰袍退休GDP再同框　波波：沒有他馬刺無法奪冠

▲吉諾比利擁抱恩師波波維奇。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

馬刺29日為準名人堂球星吉諾比利(Manu Ginobili)舉行球衣退休儀式,「GDP」連線再次同框,「鬼之切」的阿根廷國家隊隊友也到場祝福。與他情同父子的主帥波波維奇(Gregg Popovich)發表演講時感性表示,「這支球隊組成的方式,就是我們都需要彼此,如果沒有Manu,我們無法贏得總冠軍。」

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX