鬼之切20號戰袍退休GDP再同框　波波：沒有他馬刺無法奪冠

▲吉諾比利擁抱恩師波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

馬刺29日為準名人堂球星吉諾比利(Manu Ginobili)舉行球衣退休儀式，「GDP」連線再次同框，「鬼之切」的阿根廷國家隊隊友也到場祝福。與他情同父子的主帥波波維奇(Gregg Popovich)發表演講時感性表示，「這支球隊組成的方式，就是我們都需要彼此，如果沒有Manu，我們無法贏得總冠軍。」

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX 請繼續往下閱讀... 2019年3月29日

吉諾比利生涯16年都奉獻給聖城，與搭檔鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)攜手為馬刺奪下4座總冠軍，他的20號戰袍29日正式被退休，高掛在AT&T中心，豎立在「石佛」的21號球衣旁邊。

與「GDP」連線情同父子的波波維奇回憶，每次看到吉諾比利出手高難度的投籃，都忍不住問對方，「Manu，天啊，我們真的需要這樣做嗎？」隨後還模仿吉諾比利的回答，「我就是這樣打球。」讓全場哄堂大笑。

▲吉諾比利的20號戰袍與鄧肯一起高懸在AT&T中心。（圖／達志影像／美聯社）

波波維奇說，每次遇到這種情況，他都會回頭看另外兩名愛徒鄧肯和帕克，結果兩人只是聳聳肩，繼續投入比賽；他隨後感性表示，「這支球隊組成的方式，就是我們都需要彼此，如果沒有Manu，我們無法贏得總冠軍。」

老搭檔鄧肯則分享自己在家看1999年選秀會的趣事，當年吉諾比利在次輪第57順位被馬刺選中，「我在家看了那年的選秀會，我們選了一位我從來沒聽過的球員」，鄧肯故意用「奇怪」的腔調念著吉諾比利的名字，現場再次爆出笑聲，連波波維奇都拍手狂笑。

▲鄧肯故意以奇怪的腔調念吉諾比利的名字。（圖／CFP）

鄧肯透露當時他打電話給波波維奇，「我們剛選到的是誰？」波波維奇回答，「他會是一位很棒的球員，他很會送助攻。」2年後，吉諾比利才正式披上馬刺戰袍。鄧肯爆料當時包溫(Bruce Bowen)曾在對抗賽時拿出各種「技能」針對吉諾比利，但「鬼之切」從來沒有改變自己的打法，也沒有抱怨過，「經過一年又一年，他的每個層面都讓我深深折服。」

鄧肯回過頭看向坐在後方的吉諾比利「告白」，「和你一起打球非常有趣，你總是比其他人先看到一些事，你做到了別人無法做到的事，你令人難以置信，能夠站在這裡很榮幸，恭喜你。」吉諾比利聽完眼眶泛淚，兩人深深擁抱，讓全場感動不已。

▲馬刺GDP連線再次同框。（圖／CFP）