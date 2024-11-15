黃子鵬「完美勝投」驚呆韓媒　感嘆：南韓晉級之路變得陰霾

記者葉國吏／綜合報導

世界12強棒球賽，台灣連續擊敗南韓、多明尼加取得預賽2連勝，其中黃子鵬繳出6局無失分，優異表現就連韓國媒體《體育朝鮮》都大為感嘆，台灣隊的連勝成績讓南韓的晉級之路變得陰霾。

▲世界12強棒球賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

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報導提到，台灣隊在昨日的比賽中，依賴黃子鵬的6局無安打無失分的精彩投球，以及江坤宇的致勝陽春炮，最終以2比1擊敗多明尼加。目前在B組的戰況中，台灣隊以兩連勝的佳績暫時位居領先位置，日本隊以1勝0敗的成績排在第二，多明尼加和南韓以1勝1敗並列第三，澳洲以0勝1敗排名第五，古巴則以兩連敗暫居最後一名。

由於只有小組前二名的隊伍才能進入複賽，韓媒因此指出，雖然南韓已經取得首勝，但因台灣隊已經取得2連勝，「南韓的晉級機會已經受到了威脅。」

報導進一步假設，如果日本隊以其強大的實力取得5戰全勝的成績，而台灣已經擊敗南韓和多明尼加，且有可能再次擊敗古巴和澳洲，那麼台灣將有可能以4勝1敗的成績晉級。

韓媒對於南韓能在今日擊敗日本寄予厚望，若不能取得勝利，接下來對戰多明尼加和澳洲則必須全勝，以取得3勝2敗的戰績。「並希望台灣在對戰古巴或澳洲的比賽中至少輸掉一場，同時多明尼加能夠擊敗日本，這樣才能形成像A組一樣的混戰局面。」