吳俊偉和手中那顆球對話：你可以！連兩天關門笑說拿冠軍再哭

▲吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

「我一直在跟自己對話，告訴自己『我可以的』。」終結者吳俊偉在12強賽守下勝利後，談起9局下的關鍵時刻。中華隊2比1領先多明尼加，他在最後一局登板，雖一開始連續遭到2支安打陷入險境，但在暫停過後，他不斷給自己打氣，最終用再見三振為比賽劃下句點。

「前面被敲2支安打時，家正（林家正）一直告訴我『相信你，一個一個來』，場上學長也為我加油。」吳俊偉回憶當時的心境，坦言整段投球過程都很緊張，多虧林家正的帶領，不管是變化球、直球，結果都是好的，「結束之後他也告訴我，我還是相信你的直球。」

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吳俊偉也透露平時在母隊時，心理老師洪紫峯就教導他要跟球「對話」，「要跟那顆球講話，說『我相信你』。」

連續兩天擔任終結者守下勝利，吳俊偉仍沈浸在勝利喜悅中，「我還在那個情境當中，頭腦還沒辦法思考。」他直言，這次雖然沒有落淚，但「拿到冠軍再哭吧！」

談到隊友江坤宇的全壘打時，吳俊偉透露自己當時正在防護室，「那時我是趴著，就很開心啦，為國家盡一份力。」

至於被隊長陳傑憲爆料一直站在櫃子前，顯得相當緊張，吳俊偉坦言，「就一直想要適應，一直在想上場時可不可以幫球隊守下，一直跟自己講說加油可以。」