台灣隊2連勝驚嘆日媒！　球迷開眼界：收視率爆表了吧

記者葉國吏／綜合報導

台灣隊在世界12強預賽2連勝，目前暫時領先B組。14日隊上多明尼加充滿戲劇張力，引起日本媒體與球迷關注，甚至有球迷直言「這場比賽的收視率應該破表了。」

▲世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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在14日的比賽中，台灣隊在前7局以1分領先，到了第8局上半，靠著高飛犧牲打取得保險分，領先2分。然而，到了8局下半和9局下半，多明尼加分別敲出2支安打，甚至在9局下半一出局時，二、三壘有人，面臨多明尼加四棒努涅斯的攻擊，戰況瞬息萬變，但台灣隊最終成功守住領先。

▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體「THE DIGEST」在報導台灣隊擊敗多明尼加，取得2連勝的新聞中，有網友留言表示，台灣隊的比賽充滿娛樂性。他提到，7局結束時台灣隊以1分領先，8局上半透過高飛犧牲打得分，然而8局下半多明尼加展開連續攻勢，台灣隊卻以三振化解危機，讓9局上半打線得以鬆口氣。然而，到了9局下半，台灣隊再度面臨多明尼加的攻勢，「這樣的比賽，收視率應該爆表了。」

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）



日本隊將在接下來的兩天對戰南韓和台灣，有日本球迷點出，台灣隊的投手幾乎不會保送，外角和變化球的控球相當出色，守備也很穩定。相較之下，南韓的投手控球和球威稍遜一籌。不過，他也提醒，「兩隊的打線都很有攻擊力，選球也很好，日本的投手絕對不能輕忽。」