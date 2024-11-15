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統一獅啦啦隊Mina登上日媒！為圓夢減重10公斤

記者王真魚／台北報導

日本12強昨天搭機抵達台灣，準備展開接下來的賽事，台灣獨有的啦啦隊應援文化再度受到關注，其中統一獅Uni-Girls 成員Mina登上日媒接受專訪，特別談到站上舞台、為了圓夢而付出的努力過程。

報導指出，Mina從小受到熱愛舞蹈的父母影響，大學時期在觀看籃球比賽時被啦啦隊吸引，立下加入啦啦隊的目標。首次挑戰未能通過後，她下定決心減重10公斤，終於在2019年如願成為「Uni-Girls」的一員。

「我減少了飯量，避免吃零食和飲料，並加強舞蹈練習。跳舞不僅是全身運動，有助於減肥，也讓我的舞技變得更好。」

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與粉絲距離接近的主場：「球迷的標準非常高」

Mina已經度過啦啦隊的第六個球季，在成員中算是經驗豐富。即便如此，她在球場上表演時仍會感到壓力。

統一獅的主場台南球場於日本統治時期的1931年啟用，沒有二樓座位，僅能容納1萬2000人，場地較小，因此啦啦隊與球迷的距離較近。

「大家都用嚴厲的眼光看著我們。球迷的標準很高，雖然我很努力地表演，但總有種『會不會被責備』的感覺。我純粹想為棒球加油，但確實感受到壓力。」

球迷對啦啦隊的熱情在台灣職棒中尤為明顯。報導中也指出，統一獅隊將於2025年球季從台南市移至安南區的亞太國際棒球場，屆時場地雖然變得更寬廣，但似乎也不會讓Mina的壓力減少。

關鍵字： 啦啦隊統一獅Mina圓夢舞蹈

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