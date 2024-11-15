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阪神強投明戰台灣要讓大巨蛋變圖書館：滿場球迷安靜下來很爽！

▲▼12強棒球賽台北大巨蛋及球迷 。（圖／中華棒協提供）

▲12強棒球賽台北大巨蛋及球迷 。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

日本代表隊「侍JAPAN」尋求世界12強衛冕，14日搭機移動到台灣。首次入選日本代表的阪神隊投手才木浩人確定將於16日對台灣先發。才木希望能以「讓當地球迷靜默」的投球引領日本取得勝利。

帶著國際賽事20連勝的氣勢，侍JAPAN的選手們踏上了台灣的土地。為了突破首輪小組賽，監督井端弘和明確表示將派出中日隊的高橋宏在15日對戰韓國的比賽中先發，而才木則擔任16日對台灣的先發投手。

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「第2、3場比賽將會變得非常重要，希望他們能夠展現出色的投球。」 13日，日本隊在名古屋巨蛋以9比3大勝澳洲，拿下B組小組賽首場勝利。同一天，台灣隊也在對陣韓國的比賽中，以包含滿壘全壘打的2支全壘打攻下6分贏得了勝利。

日媒直指，「預計才木上場的16日，球場也將被主場球迷塞滿，將處於完全客場的情況。」不過，在這種壓力下，這位阪神王牌已經學會如何享受比賽。

「這感覺就像是對立的甲子園（笑）。在這種熱鬧的球場讓觀眾安靜下來應該會非常爽快。總之，只要努力幫助球隊贏得比賽就好了吧。」才木在13日練習後如此表示。

台灣的棒球應援以熱烈的加油聲、舞蹈和啦啦隊著稱，但指揮官井端表示，「在上屆比賽中擔任內野守備與跑壘教練時，沒有人會因為應援而受到影響。大家都知道應援非常熱鬧，所以應該已經習慣了吧。」並以甲子園的阪神戰為例，強調這不成問題。

在9日對陣捷克代表隊的強化比賽中，才木展現了強勁的表現，投了3局奪下7次三振，完全壓制對手。本屆賽事不設投球數限制，他擁有今季中央聯盟並列第一的4次完投和3次完封的體力，將有機會充分發揮。在每分都很重要的短期決賽中，先發投手能穩定比賽節奏是必不可少的。

才木懷著強烈的信念等待決戰日的到來。 「我會全力以赴，充滿氣勢和毅力。大約會在比賽開始前稍微進入狀態。還有時間，所以會以調整為優先。」

才木即將在世界的舞台上展現實力，希望讓台灣主場打線沉默，要讓台北大巨蛋變「圖書館」，為爭取晉級超級循環賽邁出重要一步。

▲ 才木浩人 。（圖／阪神虎官網）

▲ 才木浩人 。（圖／阪神虎官網）

關鍵字： 棒球12強侍JAPAN台灣才木浩人

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