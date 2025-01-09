法國怪物對決希臘怪物！溫班亞瑪超誇張「拉桿」風靡全網

▲法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在NBA上周公布的年度MVP排行榜中擠進前5，表現相比季初有驚人成長。今（9）日他面對「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿，比賽中他完成「單腳騎馬射箭三分」及「籃下拉桿換手上籃」2記超乎常人的投籃，受到網友瘋狂讚美。

第1球，溫班亞瑪面對小傑克森（Andre Jackson Jr.）防守，他用假動作騙過了小傑克森，之後用單腳起跳完成「單腳騎馬射箭三分」。

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Victor Wembanyama out here hitting one-legged threes! pic.twitter.com/DGe1nCsn9J — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 9, 2025

網友驚訝留言，「溫班亞瑪身高7尺3但他這樣投籃？」、「我記得只有楊恩（Trae Young）或博爾（LaMelo Ball）才會這樣出手…」

第2球，他先在三分線晃開了羅培茲（Brook Lopez），突破到籃下遇上協防的的安戴托昆波，他舉起球從籃框左側繞到正面，閃過安戴托昆波的防守，將球反手送入籃框，完成1記誇張的拉桿上籃。

VICTOR WEMBANYAMA IS UNREAL.



pic.twitter.com/nCuzdpoRmD — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 9, 2025

季初時，球迷批評溫班亞瑪過度濫投三分，但他並沒有因此膽怯，反而更認真專研三分球，自12月以來，溫班亞瑪場均出手9次三分球，命中率高達37%，且他在籃下終結的命中率為77%，排行全聯盟大前鋒前14%，成為內、外線兼備的得分好手。