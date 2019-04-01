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楊恩狂送16助攻拋進壓哨絕殺球　公鹿少了字母哥爆冷輸老鷹

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▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

東區龍頭公鹿1日到亞特蘭大踢館，當家王牌「字母哥」因右腳踝扭傷缺陣，在末節保有7分領先之下意外被逼入延長，還被老鷹菜鳥主控楊恩(Trae Young)拋進壓哨二分球，以135比136爆冷輸球。上周才得到單周最佳球員的楊恩，此役雖然手感不佳，19投僅5中，但他狂送了16次助攻，並在延長賽最後6.8秒連拿關鍵的4分。

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去年選秀會首輪第5順位菜鳥楊恩，上周成為聯盟本季首位得到單周最佳球員的新秀，同時3度被選為東區單月最佳新秀，與獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)互別苗頭。這位20歲控衛1日面對強權公鹿，又展現了他的「強心臟」，在延長賽連傳4助攻，並在最後6.8秒切入拋進兩分率隊取得1分反超。

雖然公鹿後衛布朗(Sterling Brown)5.7秒後也回敬了兩分，要回了1分領先，但楊恩在最後時刻相當冷靜，他在禁區接到被長人羅培茲(Brook Lopez)撥掉的球，果斷出手拋進壓哨球，帶領老鷹以136比135絕殺了東區龍頭。

這一戰楊恩上場35分鐘，儘管19投僅5中、三分球9次出手也只命中2球，投籃準度不佳僅拿下12分，但他狂送了16次助攻、5籃板，外帶2抄截，老鷹最後決勝5分鐘攻得的14分，有13分都與他有關，他延長賽連傳4次助攻，並在最後6.8秒連下4分。

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

楊恩賽後坦言，他知道自己此役投籃表現不佳，但這完全沒有影響他的出手自信，「對我來說，重要的永遠都是下一球。」他說，原本球隊佈署的戰術是要讓柯林斯(John Collins)在籃下「空中接力」，但球最後找到了他，他就必須想辦法命中。

處於重建期的老鷹，雖然本季至今僅拿下28勝49敗、東區倒數第4的成績，但刻意培養的菜鳥楊恩繳出了場均19分、7.9助攻和3.6籃板的優質數據，他上個月24日也曾上演最後0.1秒高難度拋射準絕殺，氣走強敵七六人，嶄露出大將之風。

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿老鷹楊恩字母哥
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