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朗多飆24分12助攻想留洛城助詹皇　湖人狂勝鵜鶘28分

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▲湖人朗多、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯提前關機，朗多率隊痛宰鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人宣布讓當家一哥詹姆斯(LeBron James)「提前關機」後的首場比賽，紫金軍團來到紐奧良作客，明星控衛朗多(Rajon Rondo)繳出24分、12助攻的雙十數據，單場還包辦了4顆三分球，率隊以130比102、28分差血洗鵜鶘。與洛城的1年合約即將到期的朗多，近日公開表達想留隊，「如果可以，我想繼續幫助這支球隊成長。」

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西區8強已經全部確定，無緣季後賽的湖人與鵜鶘1日進行雙方本季最後一次交手，兩隊一哥詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)皆高掛免戰牌，兩隊上半場形成拉鋸戰，但紫金大軍第3節打出44對22的猛攻，一節將對手打趴，取得105比84、21分大幅領先，終場就以130比102輕鬆取勝。

湖人此役團隊猛飆了15顆三分球，還有3人得分突破20大關，明星主控朗多手感相當火燙，以14投9中砍下24分、12助攻和5籃板，外帶3抄截，三分球則是7投4中；中鋒麥基(JaVale McGee)也繳出高效的23分、16籃板和3助攻，另有火鍋、抄截各1的表現。

▲湖人朗多、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

卡盧索(Alex Caruso)則從板凳挹注了個人本季新高23分，他單場4次三分出手全部命中，獲得主帥華頓(Luke Walton)大力讚賞，「通常他在場上做的就是拚盡全力，他犧牲自己的身體，比賽結束時身上總會出現一些瘀傷，因此當你看到他拔起來投三分，我想隊友看到都會有點興奮。」

近2戰狂送29次助攻的朗多，去年夏天與湖人簽下的1年900萬美金合約即將到期，他近日受訪時表達了想續約留隊的想法。雖然這不是他所能控制的事，但他誇讚湖人是一支很棒的球隊，為這支球隊工作的人都非常和善，給予他很多幫助，「因此我希望能繼續下去，如果可以，我想繼續幫助這支球隊成長。

▲湖人朗多、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James朗多
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