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謝淑薇WTA單打排名升到生涯次高24位　時隔6年再創高峰

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▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇在近期的邁阿密網賽接連「拍落」現任與前任球后，生涯首度闖入皇冠賽級別的8強，雖然最後敗在愛沙尼亞女將康塔薇特(Anett Kontaveit)的手上，但已寫下個人最佳成績；在WTA（國際女子網球協會）最新公布的單打排名中，她從第27名竄升為第24名，寫下個人職業生涯次高紀錄。

在WTA最新公布的單打排名中，謝淑薇的排名從第27爬升到第24，創下個人6年來的新高峰，她生涯最佳紀錄是在2013年2月25日寫下的當周第23名。謝淑薇2月在杜拜女網賽連挫世界前10好手，挺進女單4強，並和搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)拿下雙打冠軍，贏得WTA 2月最佳突破獎。

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謝淑薇在杜拜女網賽賺了350分積分，讓她吃下定心丸，在近期的邁阿密網賽再度「發威」，接連擊落現任球后大坂直美、前任球后瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，生涯首度闖進皇冠賽級別的8強，本季至今單雙打獎金累計到62萬5700美金。

接下來謝淑薇將好好休養，為紅土賽事準備，以去年的成績來看，謝淑薇有250分要保，對此她笑說過去計算分數都是教練保羅(Paul McNamee)負責，現在盡量自己來，「我會留意但我不會給自己太多壓力，畢竟作為種子出賽總是好的，前幾輪不會遇到太多大種子。」

▲▼謝淑薇。（圖／路透）

▲謝淑薇。（圖／路透）

關鍵字： WTA女網謝淑薇
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