羅斯後首人！威廉森4戰飆104分　杜克怪物鬆口極可能參加選秀

▲杜克大學威廉森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

杜克大學1日出戰密西根州大爭搶NCAA 4強門票，怪物新人威廉森(Zion Williamson)砍下24分、14籃板，無奈隊友貝瑞特(RJ Barrett)最後6秒兩罰僅1中，藍魔鬼終場以67比68飲恨。威廉森首個NCAA賽季畫下句點，他賽後表示自己投入今年NBA選秀的機率很高，但還要跟父母討論才會做最後決定。

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奪冠呼聲極高的杜克大學1日在8強戰碰上密西根州大，威廉森以19投10中掃下24分、14籃板和2助攻，外帶3抄截、3火鍋，另一位主將貝瑞特也拿下21分、6籃板和6助攻，但貝瑞特最後6秒錯失了極為關鍵的罰球，兩罰僅1中，藍魔鬼終場只能以67比68、1分落敗，遺憾止步於NCAA 8強。

被視為NBA今年選秀狀元大熱門的威廉森，4戰砍下104分，成為繼2008年的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)後，首位在NCAA錦標賽中攻下至少100分的大一新生；羅斯當年是在6場比賽中飆了125分。

據Sports Center的統計，威廉森也是史上首位同時獲得ACC年度最佳球員和ACC分區錦標賽MVP的大一菜鳥。他還創下一項比肩鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)和杜蘭特(Kevin Durant)的紀錄，他是史上第3位大一新鮮人就締造單季至少500分、50抄截和50火鍋；另外他寫下大一新生在NCAA一級聯盟的最高投籃命中率68%。

威廉森被視為今年NBA選秀狀元最大熱門，賽後他談到此話題時坦言，「很顯然我參加選秀的機率很高，我目前不會正式宣布，因為我還要和我的父母討論。」