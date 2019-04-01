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表弟卡位狠巴對手的頭被趕出場　勇士轟21顆三分狂勝黃蜂47分

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▲勇士表弟卡森斯、柯瑞。（圖／路透）

▲勇士表弟卡森斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士前役受比賽最後時刻幾次不利的判決影響，以1分悶輸給灰狼，1日回到甲骨文球場拿黃蜂出氣。5巨頭之一的卡森斯(DeMarcus Cousins)上半場沒打完就因為在籃下卡位時，巴了赫南高梅茲(Willy Hernangmez)的頭，領到一次二級惡意犯規遭驅逐出場，但衛冕軍單場狂飆了21顆三分球，終場以137比90狂勝47分。

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前一次對決黃蜂，卡森斯繳出24分、11籃板的雙十表現，幫助勇士以121比110取勝，但「表弟」這一戰卻只打了11分鐘就被趕出場，次節還剩6分09秒，他在在籃下卡位時，直接揮肘巴了黃蜂替補長人赫南高梅茲的頭，因而領到一次二級惡意犯規被驅逐出場，留下8分、3籃板和2助攻，外帶3火鍋、1抄截的數據。

不過5巨頭少了1位的衛冕軍並沒有受到影響，上半場打完就取得71比49、22分大幅領先。其他4位先發主將都只打了3節就「提前下班」，一哥柯瑞(Stephen Curry)14投8中掃下25分、6助攻和5籃板，另有2抄截、1火鍋，三分球8投5中；搭檔湯普森(Klay Thompson)貢獻24分，包辦了6顆三分球。

▲勇士表弟卡森斯、柯瑞。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

加上這場比賽，柯瑞已經連8戰至少砍進5顆三分球，本季他已累計命中335顆三分彈，僅次於他在2015-16賽季飆進402顆的紀錄。

替補控衛庫克(Quinn Cook)也從板凳崛起，三分球6投5中飆出21分；在團隊狂轟了21顆三分球之下，勇士以137比90賞給黃蜂本季最慘烈的一場敗仗，連5年鎖定太平洋組龍頭，以52勝24敗、1場勝差領先金塊，持續占據西區首位。

▲勇士表弟卡森斯、柯瑞。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士表弟卡森斯柯瑞咖哩Stephen Curry黃蜂
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