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詹皇「還想再打」被醫療團隊勸退　賽後和AD聊天笑開懷

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▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)在湖人確定無緣季後賽後，又打了3場比賽才「提前關機」， 主帥華頓(Luke Walton)透露，本來「詹皇」還想繼續打，醫療團隊勸他，「現在已經不值得繼續打了，讓我們確保你有個健康的休賽季。」才成功說服紫金一哥。

上個月23日敗給籃網後，紫金軍團確定連6季無法擠進季後賽，湖人上周日宣布讓陣中一哥詹姆斯「提前關機」，缺席剩餘的6場例行賽，讓左鼠蹊部拉傷能徹底恢復。談到這個決定，主帥華頓坦言，「他還想打球，但最終醫療團隊告訴他，『現在已經不值得繼續打了，讓我們確保你有個健康的休賽季。』於是做了這個決定，接下來6戰，我們會在沒有他的情況下繼續邁進。」

詹姆斯在湖人宣告無緣季後賽後，仍打了3場比賽，對此華頓解釋，「我想這得回到他想要在場上競爭的話題。即使一切已經結束，他依舊想和自己的夥伴一起在場上拚戰。隨著時間的推移，要說服一個人以健康為重也變容易了，提前休戰的決定就是這麼來的。」

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

這位34歲洛城王牌本季出賽55場，創下生涯新低，場均仍能攻得27.4分，與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)並列全聯盟第5，另有場均8.5籃板和8.3助攻的全能表現。

詹姆斯「提前關機」後的首戰，湖人以130比102輕取鵜鶘，賽後鵜鶘記者羅培茲(Andrew Lopez)在個人推特曬出兩張照片，傳出有意轉戰洛城的明星長人戴維斯(Anthony Davis)與詹姆斯在場上「摀著」嘴巴聊天，這一戰穿著西裝在場邊觀戰的兩人，都露出開心的笑容。

湖人記者古恩(Kyle Goon)則目擊到，戴維斯離開球場前，又在球員通道特別停下腳步，與詹姆斯聊了好幾分鐘，兩人的互動再次引起熱議。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James戴維斯
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