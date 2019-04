詹皇「還想再打」被醫療團隊勸退　賽後和AD聊天笑開懷

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)在湖人確定無緣季後賽後,又打了3場比賽才「提前關機」, 主帥華頓(Luke Walton)透露,本來「詹皇」還想繼續打,醫療團隊勸他,「現在已經不值得繼續打了,讓我們確保你有個健康的休賽季。」才成功說服紫金一哥。

Anthony Davis and LeBron James meeting up on the court following Sunday's game.



