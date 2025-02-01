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TPBL上半季最強大鎖　曼尼高、高柏鎧銅牆鐵壁威力足

▲國王洋將曼尼高飆進後場超遠三分球後，單膝跪地謝天動作慶賀。（圖／TPBL職籃提供）

▲新北國王曼尼高堪稱聯盟外圍最強大鎖。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃在農曆新年後將於2月5日重新點燃戰火，回顧上半季賽程當中，防守端表現最搶眼者，莫過於福爾摩沙夢想家禁區中樞高柏鎧，以及新北國王大鎖曼尼高，兩人分別高居聯盟阻攻、抄截榜首位，強悍的防守宰制力，也往往成為對手進攻球員的最大夢魘。

TPBL職籃首季上路，由於以嶄新7隊規模開打，不少球隊都是首度在正式例行賽遭遇「大B哥」高柏鎧的內線封阻能力，也可說讓許多好手都吃足苦頭。

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目前也是中華男籃歸化球員的高柏鎧，禁區封阻能力以及補防意識極佳，夢想家的防守端幾乎就以高柏鎧作為中樞不斷向外延伸，本季夢想家團隊每場能送出5.1次阻攻，高居全聯盟上半季之冠，其中高柏鎧個人就包辦3次，內線嚇阻力十分驚人。

高柏鎧本季出賽19場，平均繳出11.4分、9.5籃板、1.2抄截、3阻攻，在賽季開幕戰面對新北中信特攻之役，高柏鎧就有單場「7阻攻」演出，寫下聯盟單場最高紀錄，另外上半季也有另外3戰，單場分別有5次、5次及4次阻攻表現，堪稱聯盟最強「火鍋店長」。

不過高柏鎧雖然內線嚇阻力驚人，但最大問題仍是犯規過多，場均29分22秒的出賽時間，就有多達4.5次犯規，如何克制自己的犯規麻煩，讓防守效率獲得最大化，也將是這位新台灣人的最大課題。

相較於高柏鎧在內線的一柱擎天，國王曼尼高則是外圍最具箝制力的大鎖級人物，在防守端幾乎能從1號位置換防至4號，曼尼高上半季平均繳出2.8次抄截，堪稱聯盟最強神偷。

上半季國王打出全聯盟最佳戰績12勝4敗，場均失分僅有89.3分，排名高居聯盟第2位，曼尼高在限制對手得分要角的威力絕對功不可沒。

過去兩季都是PLG職籃年度抄截王，更曾在2023年以單場10抄截，寫下聯盟史上首見「大四喜」恐怖數據的曼尼高，在來到TPBL職籃後，依舊是國王陣中最值得信賴的外圍防守者。

不過除了上述兩人外，隸屬台啤永豐雲豹的克羅馬，在上半季場均也有2.7次抄截，且在去年12月4日對上新竹御嵿攻城獅之戰，有單場9抄截的恐怖聯盟紀錄誕生，整體防守端牽制力極高，加上在雲豹陣營攻守兩端都扮演吃重要角，也有機會朝年度最佳防守球員獎項邁進。

▲夢想家貝奇、高柏鎧，特攻曾文鼎、施晉堯。（圖／TPBL提供）

▲夢想家高柏鎧飾聯盟禁區最強門神。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 曼尼高高柏鎧TPBL台籃

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