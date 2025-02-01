味全龍巨型棒球台北燈節亮相　小龍女、球星點亮偏鄉棒球夢　

▲▼味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025台北燈節將於2日至16日在台北西區閃耀登場，頂新和德文教基金會攜手味全龍，打造「夢想起飛 接棒未來」燈組，每晚5時至10時在中華路與漢口街口的B7展區點亮偏鄉棒球夢。味全龍的小龍女琪琪及球星劉基鴻將於2/2及2/14現身，邀請民眾一起關懷偏鄉少棒隊。

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這座四米高的熱氣球燈組，以味全龍帶領基金會的「接棒未來」棒球公益計畫起飛為設計靈感，傳遞棒球經濟生態圈的無限希望，期盼大眾一起點亮無數孩子的棒球夢。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，自2017年啟動「接棒未來」棒球公益計畫以來，發現偏鄉少棒隊資源短缺，許多孩子甚至缺乏基本運動裝備和營養補給。透過這次活動，希望集結更多社會力量，支持孩子們實現棒球夢。

為邀請民眾加入接棒未來Line會員（https://line.me/R/ti/p/@185ytucz），一起持續關懷基層少棒，味全龍的小龍女琪琪將於明晚6時及6時40分在現場發送兩波贈品。民眾加入接棒未來Line官方帳號並出示手機，即可領取手作小燈籠，每機限領一份，發完為止。錯過的民眾，2月14日晚間同時段仍有機會從球星劉基鴻手中領取限量贈品。

除了現場活動，燈節期間「來自永靖的老園丁」粉專（https://pse.is/73h4lj）也將推出小龍女限定濾掛咖啡組抽獎活動，民眾完成指定的網路任務即有機會中獎。接棒未來粉專及味全龍也將陸續推出相關公益活動，活動詳情將陸續公布。

▲▼味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）