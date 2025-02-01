運動雲

>

味全龍巨型棒球台北燈節亮相　小龍女、球星點亮偏鄉棒球夢　

▲味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025台北燈節將於2日至16日在台北西區閃耀登場，頂新和德文教基金會攜手味全龍，打造「夢想起飛 接棒未來」燈組，每晚5時至10時在中華路與漢口街口的B7展區點亮偏鄉棒球夢。味全龍的小龍女琪琪及球星劉基鴻將於2/2及2/14現身，邀請民眾一起關懷偏鄉少棒隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這座四米高的熱氣球燈組，以味全龍帶領基金會的「接棒未來」棒球公益計畫起飛為設計靈感，傳遞棒球經濟生態圈的無限希望，期盼大眾一起點亮無數孩子的棒球夢。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，自2017年啟動「接棒未來」棒球公益計畫以來，發現偏鄉少棒隊資源短缺，許多孩子甚至缺乏基本運動裝備和營養補給。透過這次活動，希望集結更多社會力量，支持孩子們實現棒球夢。

為邀請民眾加入接棒未來Line會員（https://line.me/R/ti/p/@185ytucz），一起持續關懷基層少棒，味全龍的小龍女琪琪將於明晚6時及6時40分在現場發送兩波贈品。民眾加入接棒未來Line官方帳號並出示手機，即可領取手作小燈籠，每機限領一份，發完為止。錯過的民眾，2月14日晚間同時段仍有機會從球星劉基鴻手中領取限量贈品。

除了現場活動，燈節期間「來自永靖的老園丁」粉專（https://pse.is/73h4lj）也將推出小龍女限定濾掛咖啡組抽獎活動，民眾完成指定的網路任務即有機會中獎。接棒未來粉專及味全龍也將陸續推出相關公益活動，活動詳情將陸續公布。

▲味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供）

關鍵字： 台北燈節味全龍接棒未來公益少棒隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

【情緒價值給滿】汪化身「仰臥起坐監督員」幫爸爸壓腳+擊掌

熱門新聞

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人交易來3D側翼大將　詹皇發出警告

2韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

3經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好

4韌帶很貴！大溪投手培訓觀念翻新

5「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

最新新聞

1味全龍巨型棒球台北燈節亮相

2樂天巨人超滿意台南亞太春訓

3韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

4富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　教頭道出期待

5古林睿煬右側腹部傷勢「不嚴重」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366