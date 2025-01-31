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經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成上屆經典賽預賽4場出賽，16打數敲出7支安打，包括2轟、貢獻8分打點，獲選A組預賽MVP。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽20支球隊參賽，包括2023世界棒球經典賽前16名，另外最後4張門票由8支勁旅在今年2月開打的資格賽中決勝負。資格賽分別於台灣台北大巨蛋及美國亞利桑那州土桑舉行，A、B組各取前兩名晉級。WBSC（世界棒壘總會）撰文介紹8支隊伍，其中台灣最被看好搶下晉級門票。

台灣台北資格賽A組 2025年2月21-25日

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台灣

2023年成績：在A組五隊戰成2勝2敗平手。依照加賽規則排名最後

目前WBSC排名：與墨西哥並列第2

上屆經典賽A組五隊都是2勝2敗，但台灣因失分31分最多而排在分組最後。

令人期待的是，本屆賽事將移師全新落成的台北大巨蛋進行。根據WBSC官網介紹，這座全新球場將為賽事注入更強大的能量，讓原本熱情洋溢的觀眾氛圍更加震撼人心。

值得一提的是，以目前台灣在WBSC世界排名並列第2的實力來看，無疑是A組晉級的最大熱門之一。

▲▼ 第三屆世界12強賽事，台北大巨蛋 。（圖／記者湯興漢攝）

▲本屆賽事將移師全新落成的台北大巨蛋進行 。（圖／記者湯興漢攝）

尼加拉瓜

2023年成績：D組0勝4敗

目前WBSC排名：第16名

尼加拉瓜在首次參加世界棒球經典賽中未嘗勝績。他們是在2022年於巴拿馬國家體育場以3-1擊敗巴西後才取得參賽資格。這次球隊需要加強進攻：在上屆4場比賽中總共只得到1分。

年僅23歲的赫貝特（Duque Hebbert）在2023年經典賽時，對多明尼加時連續三振索托（Juan Soto）、J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）和戴佛斯（Rafael Devers），隨後被老虎隊簽下。上個賽季，他也獲得升上1A的機會。

南非

2023年成績：2022年世界棒球經典賽資格賽0勝2敗，未能晉級正賽

目前WBSC排名：第30名

南非在資格賽中表現不俗，對西班牙僅以5-4惜敗，對戰德國時也一度打成2-2平手，但在第六局失掉7分而遭德國隊拉開差距。本次資格賽，南非隊將全力以赴，期待自2009年後，再度站上世界棒球經典賽的舞台。

西班牙

2022年世界棒球經典賽資格賽2勝2敗，未能晉級正賽

目前WBSC排名：第23名

西班牙這次將尋求復仇。在德國雷根斯堡舉行的資格賽中，西班牙原本是奪冠大熱門，曾兩度僅差一勝就能晉級2023年正賽，卻意外敗給英國與捷克，痛失晉級機會。

不過西班牙展現了強勢反彈。陣中有前大聯盟好手貝爾崔（Engel Beltre）和克魯茲（Rhiner Cruz）坐鎮，球隊在去年秋天一舉奪下1955年以來首座歐洲棒球錦標賽冠軍。如今，他們正全力以赴，期待自2013年後再度重返世界棒球經典賽的舞台。

美國亞利桑那土桑資格賽B組 2025年3月2-6日

哥倫比亞

2023年成績：C組1勝3敗

目前WBSC排名：第11名

哥倫比亞在上屆世界棒球經典賽展現令人驚艷的實力。開幕戰中，他們在一場驚心動魄的十局大戰中，以5-4擊敗了後來闖入四強的墨西哥隊。這場勝利中，老將羅德里格斯（Reynaldo Rodriguez）繳出精彩表現，單場3安打3打點。
不過，球隊接下來連吞三敗，包括一場與美國隊的精采對決，雖在比賽中展現韌性，可惜仍以2-3惜敗。最終以分組最後一名作收，無緣晉級。

巴西

2023年成績：世界棒球經典賽資格賽2勝2敗，未能晉級正賽

目前WBSC排名：第24名

巴西一直被視為國際棒壇的潛力新星。上屆資格賽前半段，他們以兩連勝的氣勢展開征程，更兩度站在晉級2023年世界棒球經典賽的門檻前。然而，球運似乎與他們開了個玩笑 —— 先是遭巴拿馬以4-0完封，隨後又在與尼加拉瓜的再戰中以1-3落敗（諷刺的是，他們曾在同一周稍早擊敗尼加拉瓜）。如今，巴西正積極備戰，力求自2013年以來首度重返正賽舞台。

中國

2023年成績：B組0勝4敗

目前WBSC排名：第20名

中國隊在上屆賽事中上演了一場令人扼腕的驚險之戰。面對捷克隊時，他們在第九局上半還保持領先優勢，眼看就要拿下確保免打資格賽的關鍵勝利。但穆希克（Martin Mužík）的致命全壘打，讓比賽戲劇性翻盤，最終以5-8落敗，無奈在B組敬陪末座。

在效力過美國職棒的傳奇球星張寶樹擔任球員兼教練領軍下，球隊在大多數比賽中都展現出堅強韌性。雖然上屆經典賽最終一戰不敵韓國，以2-22的懸殊比分輸球，但整體表現仍可圈可點。若這次資格賽未能突圍，2026年將是中國隊首度缺席世界棒球經典賽正賽。

德國

2023年成績：2022年世界棒球經典賽資格賽1勝2敗，未能晉級正賽

目前WBSC排名：第17名

作為2022年資格賽主辦國，德國原本信心滿滿。陣中擁有前大聯盟好手阿爾特爾（Aaron Altherr）和麥克斯威爾（Bruce Maxwell）等重量級選手坐鎮，戰力堅強。然而，令人失望的比賽成績促使球隊決定全面改革：由斯皮爾（Jendrick Speer）接掌兵符，同時，為球隊效力多年的隊長古林（Simon Guhring）也宣布從國際賽場退役。

這波改革很快就展現成效。在2023年歐洲棒球錦標賽中，球隊一路過關斬將，幾乎就要摘下銅牌，可惜在關鍵時刻被荷蘭隊逆轉，最終獲得第四名。其中，釀酒人隊的年輕捕手沃爾特（Yannic Walther）表現特別亮眼，繳出驚人的.862 OPS，包括一發全壘打、貢獻6分打點。


 

關鍵字： 經典賽資格賽WBC資格賽

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