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NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

▲▼湖人3D側翼新援芬尼-史密斯、天王詹姆斯。（圖／路透）

▲湖人3D側翼新援芬尼-史密斯（左）、天王詹姆斯（右）。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人去年底力壓競爭對手灰熊，從籃網交易來3D側翼大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，提升了防守深度，40歲的洛城天王詹姆斯(LeBron James)對球隊前景相當樂觀，他認為紫金大軍已找到「定位」，更預告他們接下來幾個月會有大幅提升，「現在還不是我認為我們在2月、3月會有的樣子。」

湖人去年12月30日以本季角色不斷變動的主控羅素(D'Angelo Russell)、22歲小將劉易斯(Maxwell Lewis)和3枚次輪選秀權，換回籃網3D大將芬尼-史密斯和米爾頓(Shake Milton)，替天王詹姆斯找來幫手。

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《ClutchPoints》直言，芬尼-史密斯雖無法讓湖人直接竄升為爭冠強權，但確實讓他們更接近西區強隊的行列。送走主控羅素迎來芬尼-史密斯，意味著減少了一個持球者，換來一個可以打無球，不需要太多出手機會就能在進攻端產生影響的球員，且他在獨行俠時期就證明了自己在季後賽能有所貢獻。

▲▼湖人3D側翼新援芬尼-史密斯、天王詹姆斯。（圖／路透）

▲▼湖人3D側翼新援芬尼-史密斯。（圖／路透）

▲▼湖人3D側翼新援芬尼-史密斯、天王詹姆斯。（圖／路透）

芬尼-史密斯雖不是最佳防守陣容等級的防守者，但他絕對是目前湖人陣中最出色的外圍防守者，補強了洛城本季最大的弱點。

過去兩季，湖人都是透過附加賽才取得季後賽資格，他們希望本季例行賽能保持在分區前6名，避免這一情況。天王詹姆斯1月受訪時自信表示，球隊已經找到定位，「我們的定位是，防守端我們要在比賽中帶來身體對抗，讓對手去做他們不喜歡做的事。然後在進攻端，我們要分享球，助攻數達到20次以上時會非常好。」

詹姆斯自信地說，「我覺得我們還有很大的進步空間。我們現在還不是我認為在2月、3月時會有的樣子，但我喜歡我們的機會。我們必須繼續努力，這才是最重要的。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇

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