「從無到有」台鋼創隊應援團長卸任　希本與Gary發文道別球迷不捨

▲台鋼雄鷹啦啦隊團長希本 。（圖／希本提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹棒球隊於1日正式宣布，將由沐妍和倪暄擔任新的團長，接替未能與球團達成合作共識的希本和副團長Gary。在這一消息公布的同時，台鋼雄鷹對於卸任的團長希本和副團長Gary表達祝福，而兩人也分別在社群發文感謝一路支持的球迷，引起不少球迷回應，對於他們的離開感到不捨。

台鋼雄鷹球團表示，希本和Gary在過去一年中付出了極大的努力和貢獻，他們的工作得到了球迷和團隊的高度認可。

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希本在個人的社群平台上發表了一篇感性的告別文章，他回顧了從球隊成立到各級賽事的經歷，感謝了球迷、志工和同事們的支持。他寫道：「從成軍到自辦賽、二軍、冬盟、一軍，我們的名字從沒有人知道。賽事從完全沒有人關注，到現在一路跌跌撞撞面對許多挑戰，直到我們拿下寶貴的12強國際賽世界冠軍。」這段話充分展現了希本對於這段旅程的自豪和感激之情。

希本特別感謝了所有支持他的球迷朋友們，並表示：「雖然從無到有總是特別辛苦，但有你們不孤單。」他也對未來充滿希望，希望能有機會再次與大家一起熱血應援。

副團長Gary也在個人社交媒體上發表了感謝文章。他表示：「這一年，真的很感謝台鋼雄鷹對我的照顧和包容，也謝謝所有球迷的熱情支持！在這裡的日子，既開心又感動，收穫了很多美好的回憶。」Gary對於這段旅程充滿了感激之情，並期待未來能在球場上再次見到大家。他最後提到，愛河的事還是會執行的，請大家放心，表達了對未來工作的承諾和期待。

▲台鋼雄鷹啦啦隊副隊長Gray 。（圖／記者吳奕靖攝）