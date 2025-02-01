運動雲

>

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職樂天巨人從農曆年前就抵達台灣台南展開春訓，韓媒《Xportsnews》一路隨隊報導，1日出刊的新聞以「不用羨慕MLB的台灣？樂天巨人滿意第一階段春訓環境，一切都完美」為題，總教練金泰亨點出在台灣春訓的優點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天巨人過去在2023年與2024年選擇關島作為基地，在關島沒有喜愛棒球的人口，且設施狀況並不好，即使樂天球團提前到當地修繕場地也遇到不少困難。

今年將台灣作為據點，且台南市提供很多支持，以亞太副棒球場為主要訓練場地，韓媒介紹該球場的內外野場地狀況良好，教練團、球員及管理層級都給予高度評價，內野紅土是最高品質，草皮也呈現穩定的彈跳。

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

▲樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

內野手朴承昱表示，「日本、美國多次春訓，但這裡的環境是最好的，球團為我們找到這麼好的訓練地點，我們會更加努力。」室內訓練場及重訓室設置在同一建築內也是一項優點，報導指出，該訓練場的設施與韓職二軍相比毫不遜色。

樂天巨人是在少棒的球場進行投手體能訓練、守備訓練，儘管是少棒球場，其內外野天然草皮仍相當完整，令人印象深刻。教練團與球員、工作人員的休息室空間也很舒適。總教練金泰亨說，「球場狀況非常好，風也不大，適合球員訓練。」

由於設施相當好用，樂天訓練計劃也很緊湊，從早上8點30分開始至夜間，第一階段的訓練幾乎沒有休息時間。

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

關鍵字： 台灣春訓樂天巨人亞太棒球場環境

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門新聞

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人交易來3D側翼大將　詹皇發出警告

2韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

3經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好

4韌帶很貴！大溪投手培訓觀念翻新

5「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

最新新聞

1味全龍巨型棒球台北燈節亮相

2樂天巨人超滿意台南亞太春訓

3韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

4富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　教頭道出期待

5古林睿煬右側腹部傷勢「不嚴重」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366