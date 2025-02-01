不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職樂天巨人從農曆年前就抵達台灣台南展開春訓，韓媒《Xportsnews》一路隨隊報導，1日出刊的新聞以「不用羨慕MLB的台灣？樂天巨人滿意第一階段春訓環境，一切都完美」為題，總教練金泰亨點出在台灣春訓的優點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天巨人過去在2023年與2024年選擇關島作為基地，在關島沒有喜愛棒球的人口，且設施狀況並不好，即使樂天球團提前到當地修繕場地也遇到不少困難。

今年將台灣作為據點，且台南市提供很多支持，以亞太副棒球場為主要訓練場地，韓媒介紹該球場的內外野場地狀況良好，教練團、球員及管理層級都給予高度評價，內野紅土是最高品質，草皮也呈現穩定的彈跳。

▲樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）

內野手朴承昱表示，「日本、美國多次春訓，但這裡的環境是最好的，球團為我們找到這麼好的訓練地點，我們會更加努力。」室內訓練場及重訓室設置在同一建築內也是一項優點，報導指出，該訓練場的設施與韓職二軍相比毫不遜色。

樂天巨人是在少棒的球場進行投手體能訓練、守備訓練，儘管是少棒球場，其內外野天然草皮仍相當完整，令人印象深刻。教練團與球員、工作人員的休息室空間也很舒適。總教練金泰亨說，「球場狀況非常好，風也不大，適合球員訓練。」

由於設施相當好用，樂天訓練計劃也很緊湊，從早上8點30分開始至夜間，第一階段的訓練幾乎沒有休息時間。

▲▼樂天巨人善用亞太棒球場各種設施。（圖／截自樂天巨人官方IG）