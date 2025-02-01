運動雲

>

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

▲▼李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「AI女神」李珠珢今年將加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，日前擔任韓國電視台SBS演藝大賞頒獎人的大跳爆紅的「三振舞」成為話題。韓媒聚焦她高額簽約金的話題，同時也提到「去台灣的理由很明顯。」

傳富邦悍將以1千萬的天價簽約金，讓李珠珢來台發展。對此，富邦駁斥，指出雖然雙方合約內容不公開，但傳聞並非事實。不過經過多家韓媒報導，話題仍持續發酵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據韓媒《MyDaily》報導，自2023年以來，韓國啦啦隊員赴台灣的趨勢持續。這是因為韓國的啦啦隊業界非常惡劣。除了有名的啦啦隊員外，大多數啦啦隊員都是按比賽出場次數計酬。

因此，許多在韓國已經成名的啦啦隊員轉戰台灣並積累了大量財富。代表性例子是起亞虎出身的啦啦隊員李多慧。她參加了包括台灣可口可樂在內的數十個廣告。安芝儇、李雅英等也在韓國和台灣之間往來活躍。

與韓國不同，台灣將啦啦隊員視為藝人級別對待。每個球隊擁有20至30名啦啦隊員，並積極用於球隊宣傳。不同於韓國的外包合約，台灣是直接與球隊簽約，保障了就業穩定性。

雖然是傳聞的估計數字，但她們拿到在韓國市場無法想像的簽約金可以收入囊中。由於沒有合適的休息室，在狹小的房間換衣服的韓國市場無法相比，環境也更好，因此預計會有更多前往台灣的案例。

▲▼李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 啦啦隊李珠珢富邦悍將韓國台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

熱門新聞

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人交易來3D側翼大將　詹皇發出警告

2韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

3經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好

4韌帶很貴！大溪投手培訓觀念翻新

5「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

最新新聞

1味全龍巨型棒球台北燈節亮相

2樂天巨人超滿意台南亞太春訓

3韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

4富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　教頭道出期待

5古林睿煬右側腹部傷勢「不嚴重」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366