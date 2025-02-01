AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「AI女神」李珠珢今年將加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，日前擔任韓國電視台SBS演藝大賞頒獎人的大跳爆紅的「三振舞」成為話題。韓媒聚焦她高額簽約金的話題，同時也提到「去台灣的理由很明顯。」

傳富邦悍將以1千萬的天價簽約金，讓李珠珢來台發展。對此，富邦駁斥，指出雖然雙方合約內容不公開，但傳聞並非事實。不過經過多家韓媒報導，話題仍持續發酵。

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據韓媒《MyDaily》報導，自2023年以來，韓國啦啦隊員赴台灣的趨勢持續。這是因為韓國的啦啦隊業界非常惡劣。除了有名的啦啦隊員外，大多數啦啦隊員都是按比賽出場次數計酬。

因此，許多在韓國已經成名的啦啦隊員轉戰台灣並積累了大量財富。代表性例子是起亞虎出身的啦啦隊員李多慧。她參加了包括台灣可口可樂在內的數十個廣告。安芝儇、李雅英等也在韓國和台灣之間往來活躍。

與韓國不同，台灣將啦啦隊員視為藝人級別對待。每個球隊擁有20至30名啦啦隊員，並積極用於球隊宣傳。不同於韓國的外包合約，台灣是直接與球隊簽約，保障了就業穩定性。

雖然是傳聞的估計數字，但她們拿到在韓國市場無法想像的簽約金可以收入囊中。由於沒有合適的休息室，在狹小的房間換衣服的韓國市場無法相比，環境也更好，因此預計會有更多前往台灣的案例。

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）