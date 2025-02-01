「最美MC」沐妍告別12年桃猿轉戰高雄　台鋼宣布兩位女團長上任

▲台鋼雄鷹宣布新團長。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿官方1月31日宣布，深受球迷喜愛的「最美MC」鄒沐妍（沐妍）正式離隊，結束了長達12年的精采旅程。消息一出，震撼了無數球迷，許多人紛紛在社群平台留言表達不捨與支持之情。她的下一站隨即曝光，台鋼雄鷹1日宣布網羅沐妍與倪暄擔任新團長。

樂天桃猿官方在聲明中感謝沐妍這些年來的辛勞與奉獻，並祝福她在新篇章中一切順利。沐妍本人也透過社群發聲，感性地感謝球隊的栽培與球迷的支持。

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然而，沐妍的離開並不代表她告別了棒球界，她即將以嶄新的角色重返賽場。台鋼雄鷹1日宣布，沐妍將加入台鋼雄鷹應援團，擔任應援團長，陪伴球迷迎接新球季的到來。台鋼雄鷹也公布了新球季應援團的全新陣容，沐妍將與另一位應援團長倪暄攜手，帶來全新氣象。

倪暄作為高雄在地的甜姐兒，將以應援團長的全新身份歸來，擔負起帶領鷹援軍的重任。她將以活力與魅力，點燃澄清湖主場的每一份熱情。而沐妍則將以專業與熱情，重新詮釋在地化中職應援的風格，為球迷帶來更多感動與精彩瞬間。

台鋼雄鷹應援團長倪暄與沐妍的雙強聯手，勢必為新球季注入更多新能量，點燃全鷹主場的士氣。桂田文創 Wing Stars、吉祥物TAKAO及TAKAMEI也將共同助陣，打造全新鷹式應援的動人時刻。

台鋼雄鷹對於卸任的團長也表達祝福，2024團長希本、副團長Gary新賽季未能與球團達成合作共識，衷心感謝兩位夥伴過去這一年付出，並祝福未來在新的職涯發展順利。

▲台鋼雄鷹宣布新團長。（圖／台鋼雄鷹提供）