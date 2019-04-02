字母哥回歸砍三分又爆扣拿28+11　公鹿破籃網穩站實力排名第2

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前役因右腳踝扭傷缺陣的公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，2日回歸先發到布魯克林作客，打了30分鐘就掃下28分、11籃板的雙十數據，在籃網末節將比分追到僅4分差之際，「字母哥」先跳出來砍三分再上演切入爆扣撲滅對手反攻氣焰，率隊以131比121取勝，穩站官方實力排行第2。

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公鹿前一天在「一哥不在」之下，遭到老鷹菜鳥主控楊恩(Trae Young)的壓哨二分球絕殺，2日「背靠背」作客籃網，「字母哥」回到先發陣容，首節還有1分39秒，公鹿已拉開35對13、22分領先；但籃網隨後展開28對6的大逆襲，在小前鋒卡洛(DeMarre Carroll)次節最後5分53秒拿下兩分後，籃網取得42比41反超。

第3節雙方不斷互換領先，公鹿靠著主控布萊德索(Eric Bledsoe)最後1分50秒連切帶罰掃下6分，以91比89、2分些微領先進入決勝節。「字母哥」末節開局不到兩分鐘就連下7分，包括終場前10分21秒的三分打，率隊拉開101比91、10分差。

籃網一度又在最後5分42秒追到110比114，但「字母哥」隨即跳出來，在弧頂砍進一顆27呎三分球，隨後他在同一個位置再次嘗試出手外線，雖然球奪框而出，但他抓下進攻籃板，切入上演爆扣，又將分差擴大到9分，公鹿終場以131比121收下近6戰第5勝。

▲公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

公鹿此役團隊命中率正好5成，布萊德索砍下29分、7助攻和5籃板，另有5抄截、2火鍋；「字母哥」繳出28分、11籃板和2助攻，外帶火鍋、抄截各1；希爾(George Hill)也從板凳挹注22分、3助攻和2籃板。籃網則以羅素(D'Angelo Russell)攻得28分、10籃板最佳，籃網最近4場吞了3敗，仍排在東區第7，但領先老八熱火僅0.5場勝差。

公鹿則以58勝20敗、3場勝差領先暴龍，持續占據東區龍頭位置，他們在NBA官方公布的最新實力排行中穩居第2，僅次於衛冕軍勇士。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）