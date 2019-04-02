尼克隱瞞波辛基斯涉入性侵？　「獨角獸」反控被女鄰居勒索

▲波辛基斯捲入性侵疑雲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)近來捲入性侵疑雲，美國《ESPN》進一步報導，據他們得到的對話內容，聲稱被性侵的女子曾希望與前紐約一哥發展為「戀愛關係」，並要對方依協議支付6.8萬美金；但波辛基斯的律師質疑那份協議書是偽造的，反控對方「勒索」。

波辛基斯遭29歲女鄰居指控，在去年2月8日對其施暴性侵，目前紐約警方正在調查此案。美國《ESPN》取得了該女與波辛基斯以及尼克球團之間的對話內容，發現該女曾希望與波辛基斯發展為「戀愛關係」，並要對方信守承諾支付6.8萬美金，作為自己弟弟上大學的基金。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》指出，該女曾聯絡尼克的法務部門，尋求私下調解。這位29歲女子與波辛基斯住在同一棟公寓，她在寄給尼克球團的email中表示，自己是受邀到前紐約球星的住所，她向對方要簽名，時間正好就是前紐約一哥去年2月在麥迪遜花園廣場受左膝前十字韌帶重傷後的幾個小時。

▲波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

該女說，波辛基斯事後坦承當時喝醉了，並同意簽署一份協議，支付給她6.8萬美金。但波辛基斯的律師里奧佩爾(Roland G. Riopelle)發表聲明強調，他們認為那份協議造假，他們正在蒐集相關事證向聯邦當局控告該女涉嫌勒索，他們相信那些資料能證明波辛基斯的清白。

值得一提的是，《ESPN》取得那封手寫的協議書的副本，波辛基斯的名字被拼錯，也無法確定上面的簽名是否出自他本人。目前雙方各執一詞，真相還有待調查。

《達拉斯新聞早報》在這起性侵風波爆發後則披露，尼克交易前並未如實告知波辛基斯的情況，僅說這位7呎3吋球星被人指控「勒索」，引起了爭議。

▲波辛基斯。（圖／CFP）