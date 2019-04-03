哈登輕鬆砍36分10助攻宰國王　3月以來轟570分平均每分鐘1分

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

火箭連2戰碰上國王，一哥哈登(James Harden)前役轟下50分、11籃板和10助攻，3日再次對決，他在末節還剩5分57秒就提前下班，仍高效轟了36分、10助攻，並與射手戈登(Eric Gordon)合砍了12顆三分球，率隊以130比105取勝；「大鬍子」近7戰打了248分鐘猛飆293分，平均每分鐘得分超過1分，火力相當驚人。

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暫居西區第3的火箭，3日到沙加緬度踢館，哈登上半場就以13投8中貢獻23分、4助攻和1籃板，頻頻上演胯下運球後出手後撤三分的絕招，對手完全拿他沒轍，率隊拉開62比46、16分差距。在他末節還剩5分57秒退場前，火箭已經取得114比89、25分領先，比賽早早進入垃圾時間。

哈登這一戰只打了29分鐘，以19投12中掃下36分、10助攻和3籃板，三分球12投7中，射手戈登也飆了5記外線拿19分，火箭全隊單場砍進26顆三分彈，以130比105痛扁國王收下3連勝。

據《The Athletic》記者貝加尼(Alykhan Bijani)的統計，哈登過去7戰出賽248分鐘就攻下293分，3月以來他上陣569分鐘轟了570分，幾乎是每分鐘得1分，本季則累計在2741分鐘內得到2692分，驚人的得分效率讓貝加尼直呼「太荒謬」！

哈登本季不斷刷新各種得分紀錄，包括締造連32場至少30分、歷史第2的成績，另外單季40+場次也來到28場，超越湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)在2005-06賽季締造的27場；單季50+場次則有9場，刷新喬丹(Michael Jordan)的單季8次紀錄，獨占史上第1。