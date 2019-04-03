KD羨慕歐登當選秀狀元　生涯首戰被甜瓜打傻：每晚都會這樣？

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從2016年夏天轉戰灣區後，杜蘭特(Kevin Durant)幫助勇士連奪2冠，自己也衛冕了總決賽MVP，不過他至今仍很羨慕與他同年進入聯盟的歐登(Greg Oden)成為選秀狀元，「他當時感覺一定很爽！」他也回想生涯首戰碰上全盛時期的安東尼(Carmelo Anthony)被打爆，上了飛機還自我懷疑，「難道每天晚上的比賽都會是這樣嗎？」

2007年進入聯盟的杜蘭特，21歲時就成了史上最年輕的得分王，2014年更拿下年度MVP，2016年夏天改披勇士戰袍，讓灣區軍團成了超級強權，他連2年獲頒總決賽MVP，本季將挑戰3連霸；30歲的他已經達成多項其他球員夢寐以求的目標。

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▲歐登。（圖／達志影像／美聯社）

不過杜蘭特當初並不是選秀狀元，當年拓荒者以第一順位選上曾被視為下一個「中鋒世代」的代表人物歐登。杜蘭特近日在節目上再次談到此事，他坦言能夠成為選秀狀元，到波特蘭打球，披上紅黑戰袍，那種感覺肯定很棒，「在他(歐登)被選中後，我感覺是，『該死，他當時一定覺得很爽！』但不管怎樣我們都進入聯盟了。」

杜蘭特也回想起自己生涯首戰，代表超音速作客金塊，當時丹佛陣中有正值巔峰的安東尼和「戰神」艾佛森(Allen Iverson)，該役「甜瓜」飆出32分，杜蘭特則完全被對方打爆，甚至開始自我懷疑，「我生涯第一場比賽就是對甜瓜，他讓我在防守端想了很多。當我上飛機時，我在想，『難道每天晚上的比賽都會是這樣嗎？』

不過12年過去，杜蘭特如今是聯盟的招牌球星之一，「甜瓜」本季則與火箭合作了10場就宣告破局，今年1月底被交易到公牛，2月又被釋出，陷入無球可打的窘境，這位10屆全明星前鋒更坦承，自己退休的那天可能很快就會到來。

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）