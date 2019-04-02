柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

▲勇士一哥柯瑞心中的5大球星之一有詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)2日為自己的臉書新節目《Stephen vs The Game》做宣傳，接受隨隊記者麥迪納(Mark Medina)的訪問，被問到一個「經典問題」，他心中最偉大的5大球星是誰，他點名了喬丹(Michael Jordan)、張伯倫(Wilt Chamberlain)、詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾(Shaquille O’Neal)和魔術強森(Magic Johnson)。

本季已飆進生涯次高335顆三分球的柯瑞，已經連7季至少都命中200顆三分，生涯三分總進球數2464顆名列史上第3，僅次於「大嘴」米勒(Reggie Miller)的2560顆和「雷槍」艾倫(Ray Allen)的2973顆，剛過31歲生日的他，自認還有好幾年巔峰期，若他能保持健康，以每季都至少200顆三分的速度，追上史上第一的「雷槍」只是時間問題。

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

曾全票蟬聯年度MVP的柯瑞，已是公認的史上最偉大射手之一，他成了勇士小球體系的核心，那些看似不合理的出手距離與時機，在他身上都顯得很合理，他季初對巫師僅打3節就飆進11記三分轟了51分，主帥柯爾(Steve Kerr)就打趣表示，「你有一個能在40呎投籃的球員，你在場邊只能說，『好球，幹得好』。」

為聯盟帶來巨大衝擊，甚至為同類型的球員如老鷹菜鳥楊恩(Trae Young)「開路」的柯瑞，2日被問到心中最偉大的5大球星，他點名了喬丹、張伯倫、詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾和魔術強森；其中只有「詹皇」是現役球員，也是「咖哩」過去4季總決賽的最大勁敵。

勇士隨隊記者麥迪納還問到，誰是柯瑞碰過最強悍的防守球員，對此「咖哩」竟回答是灣區冠軍教頭柯爾(Steve Kerr)，「是柯爾，當他把我換下場的時候。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）