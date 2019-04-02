運動雲

> >

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

ETtoday運動雲

▲勇士一哥柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞心中的5大球星之一有詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)2日為自己的臉書新節目《Stephen vs The Game》做宣傳，接受隨隊記者麥迪納(Mark Medina)的訪問，被問到一個「經典問題」，他心中最偉大的5大球星是誰，他點名了喬丹(Michael Jordan)、張伯倫(Wilt Chamberlain)、詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾(Shaquille O’Neal)和魔術強森(Magic Johnson)。

本季已飆進生涯次高335顆三分球的柯瑞，已經連7季至少都命中200顆三分，生涯三分總進球數2464顆名列史上第3，僅次於「大嘴」米勒(Reggie Miller)的2560顆和「雷槍」艾倫(Ray Allen)的2973顆，剛過31歲生日的他，自認還有好幾年巔峰期，若他能保持健康，以每季都至少200顆三分的速度，追上史上第一的「雷槍」只是時間問題。

請繼續往下閱讀...

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

曾全票蟬聯年度MVP的柯瑞，已是公認的史上最偉大射手之一，他成了勇士小球體系的核心，那些看似不合理的出手距離與時機，在他身上都顯得很合理，他季初對巫師僅打3節就飆進11記三分轟了51分，主帥柯爾(Steve Kerr)就打趣表示，「你有一個能在40呎投籃的球員，你在場邊只能說，『好球，幹得好』。」

為聯盟帶來巨大衝擊，甚至為同類型的球員如老鷹菜鳥楊恩(Trae Young)「開路」的柯瑞，2日被問到心中最偉大的5大球星，他點名了喬丹、張伯倫、詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾和魔術強森；其中只有「詹皇」是現役球員，也是「咖哩」過去4季總決賽的最大勁敵。

勇士隨隊記者麥迪納還問到，誰是柯瑞碰過最強悍的防守球員，對此「咖哩」竟回答是灣區冠軍教頭柯爾(Steve Kerr)，「是柯爾，當他把我換下場的時候。」

▲太陽布克；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

林書豪品嘗伊巴卡特製「蟋蟀熱茶」　分享林來瘋最美2大時刻

尼克隱瞞波辛基斯涉入性侵？　「獨角獸」反控被女鄰居勒索

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

字母哥回歸砍三分又爆扣拿28+11　公鹿破籃網穩站實力排名第2

熱門新聞

中職／兄弟傳簽義大利籍新洋砲　經典賽國手跟伯納同隊

日職／王柏融戰樂天　不畏下雪2局上敲幸運內野安打

慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬比4球團隊薪還多

王柏融還在適應　陽建福驚：日本投手輕鬆飆出161公里

因王柏融另類解成就　蕭一傑登MVP舞台:打10年沒上去過

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽岱鋼無安打1打點　但被2K守備滑倒

2陳凱倫打退史博威　悍將4上6比1桃猿

3長打率7成14領先群雄　范國宸

4陳冠宇5下化解滿壘　6下守不住丟2分

5擺脫頭部遭球吻陰霾　王正棠

熱門新聞

1兄弟新洋砲　傳簽義大利經典賽國手

2王柏融戰樂天　2上不畏下雪敲安打

3慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬

4王柏融還在適應　陽建福驚日本投手

5因大王解成就　蕭一傑登MVP舞台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366