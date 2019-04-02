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林書豪品嘗伊巴卡特製「蟋蟀熱茶」　分享林來瘋最美2大時刻

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▲林書豪作客伊巴卡節目，品嘗對方製作的暗黑料理 。（圖／翻攝自YouTube／Popo Chung）

▲林書豪作客伊巴卡節目，品嘗對方製作的暗黑料理 。（圖／翻攝自YouTube／Popo Chung）

記者游郁香／綜合報導

林書豪轉戰多倫多後，很快與禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)培養出好默契，他近日也以來賓身分作客伊巴卡的美食節目《你有多餓？》平常不喝熱飲的他，品嘗了「剛果鍋神」特製的「蟋蟀熱茶」、臭豆腐和榴槤，不斷露出不知所措的笑容，被迫用手吃榴槤時，還小小聲碎念，「Serge，我恨你！」讓球迷笑翻。

繼到射手格林(Danny Green)的播客節目作客，林書豪近日又成為另一位暴龍隊友伊巴卡美食節目的來賓，這位禁區猛將準備了3道「非常臭」的料理招待「豪小子」，從第一道「蟋蟀熱茶」就讓這位台裔控衛有點吃不消，直呼喝起來很辣，「感受到蟋蟀在胃裡面翻騰」。

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隨後伊巴卡又陸續端上氣味非常重的臭豆腐和榴槤，聞到臭豆腐的味道，林書豪一開始覺得有點噁心，但品嘗之後大讚很好吃，最後的「甜點」榴槤，則被伊巴卡要求得用他家鄉非洲的方法吃，直接用手挖來吃，「豪小子」忍不住小聲碎念，「Serge，我恨你！」

▲林書豪轉戰暴龍後很快與伊巴卡培養出好默契。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪轉戰暴龍後很快與伊巴卡培養出好默契。（圖／達志影像／美聯社）

除了品嘗伊巴卡的「暗黑料理」，兩人也聊到髮型，伊巴卡透露看到林書豪在紐約打球，過了一兩年後，看到他頭上瘋狂的髮型變化，內心冒出了一個疑問，「這人是嗑藥嗎？就像一個乖乖的男孩變成了搖滾明星。」對此，「豪小子」強調絕對不是嗑藥，「我的髮型只是自我表達。」

林書豪坦言，在紐約聲名大噪後，有段時間內心很糾結，覺得我必須變成別人期望的樣子，當時沒能好好處理壓力，「但我知道，接下來我不會完全照著別人期望的樣子生活。」他直言，如果是年輕的時候，自己恐怕不會嘗試那麼多髮型，因為害怕被別人取笑。

兩人也談到「林來瘋」的回憶，林書豪表示，7年前對暴龍上演三分絕殺是他人生中最美好的時刻，還有和湖人比賽，因為氣氛總是很興奮高漲。

▲林書豪作客伊巴卡節目，品嘗對方製作的暗黑料理 。（圖／翻攝自YouTube／Popo Chung）

▲林書豪作客伊巴卡節目，品嘗對方製作的暗黑料理 。（圖／翻攝自YouTube／Popo Chung）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子伊巴卡
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