勇士3星被罰7.5萬美金！柯瑞KD酸裁判好強　嘴綠2貼文被盯上

記者游郁香／綜合報導

勇士上周作客灰狼的最後時刻出現爭議判決，先是杜蘭特(Kevin Durant)的4分打機會遭沒收，隨後他又被抓了一次推人犯規，送對手上罰球線，衛冕軍以1分悶輸。賽後一哥柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特直接「指名」酸裁判，格林(Draymond Green)則發了2則指涉裁判姓名的推文，3人總共被聯盟罰了7.5萬美金。

STEPH CURRY MADE SURE THE REF KNEW pic.twitter.com/Fbfa1oZQcc — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 2019年3月30日

灣區大軍上周到明尼蘇達踢館，面對早已無緣季後賽的灰狼，竟被逼到延長賽，儘管比賽最後0.8秒，柯瑞砍進追平的三分球，但終場前0.5秒，杜蘭特在籃下被吹了一次推人犯規，讓他當場傻眼，唐斯(Karl-Anthony Towns)得到兩罰機會，命中了第一罰，灰狼最後以1分氣走勇士。

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賽後柯瑞嘲諷該役的裁判科古特(Mark Kogut)是單場MVP，「苦主」杜蘭特更怒嗆科古特真的「太會吹哨了」，在他出手前就吹犯規，是「史上最佳」判罰。勇士5星之一的防守悍將格林雖然沒有公開嗆裁判，但他在個人推特發了2則貼文被聯盟盯上。

TD — Draymond Green (@Money23Green) 2019年3月30日

MK — Draymond Green (@Money23Green) 2019年3月30日

格林第一則貼文是「TD」，被認為是指涉前NBA裁判唐納吉(Tim Donaghy)，唐納吉曾在2007年爆出「黑哨門」，收取賭博集團賄賂而面臨牢獄之災。另一則貼文則寫著「MK」，很明顯是指對灰狼該役的執法裁判科古特，不過他並沒有對外解釋自己的發文。

聯盟3日對這3大勇士球星開罰，格林因為在社群媒體上質疑裁判的執法可信度被罰3.5萬美金；柯瑞則是公開抨擊裁判，還有用手指裁判，領到2.5萬美金罰單；杜蘭特公開批評裁判挨罰1.5萬美金。

對於3位愛徒合計被罰了7.5萬美金，主帥柯爾(Steve Kerr)並不意外，「我們都知道規則，我們的球員很清楚後續會發生什麼事。」