哈登本季拋投命中率4成76成新武器　被馬刺防守策略逼來的

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

除了拿手的後撤步跳投越來越出神入化，火箭一哥哈登(James Harden)本季拋投技能也大躍進，3日出戰國王前，他本季189次嘗試拋投命中了90球，命中率達到4成76，創下生涯新高，他接受《The Athletic》訪問時透露，這個新武器是被馬刺2年前的防守策略逼來的。

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哈登上個月23日面對黑衫軍飆出平生涯最高的61分，最後一投是面對馬刺新領袖艾德里奇(Lamarcus Aldridge)的防守拋投命中，「大鬍子」得意地說，「現在對手不能確定我會拋投還是傳給卡佩拉(Clint Capela)配合空中接力了。」

在3日出戰國王賽前，哈登本季已嘗試189次拋投，命中了90球；過去他單季最高的拋投次數是105次，出現在2016-17賽季，但他該季只投進42球。

當馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)被問到該如何防守哈登，他無奈地說，「你覺得我會知道？如果有人知道的話，他們就會想辦法阻止他了，沒有人辦得到，他又打出了另一個MVP賽季，他太不可思議了。」

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社，下同）

不過波波維奇確實曾在2016-17賽季想出阻止哈登的妙招，讓「大鬍子」無法隨心所欲與長人卡佩拉搭配「空中接力」爆扣。卡佩拉該季例行賽4次對上黑衫軍，合計僅有9次灌籃；兩隊在季後賽次輪再度交手，卡佩拉6戰更只有11次扣籃，其中5次都集中在系列賽首戰。

為了阻斷哈登與卡佩拉之間的化學效應，波波維奇讓賈索(Pau Gasol)和艾德里奇固守籃下，幾乎放棄防守中距離，讓哈登陷入困境，火箭在那個系列賽第6戰僅得到75分，狂輸了39分，「大鬍子」單場只有10分進帳，最終馬刺以4勝2敗淘汰了火箭。

這讓哈登下定決心要練拋投，因應對手的防守做出應變，「如果我無法衝到籃下，我就必須嘗試在7呎長人面前完成拋投，這是我替自己的比賽增加的變化。」