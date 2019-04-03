運動雲

> >

哈登本季拋投命中率4成76成新武器　被馬刺防守策略逼來的

ETtoday運動雲

▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

除了拿手的後撤步跳投越來越出神入化，火箭一哥哈登(James Harden)本季拋投技能也大躍進，3日出戰國王前，他本季189次嘗試拋投命中了90球，命中率達到4成76，創下生涯新高，他接受《The Athletic》訪問時透露，這個新武器是被馬刺2年前的防守策略逼來的。

請繼續往下閱讀...

哈登上個月23日面對黑衫軍飆出平生涯最高的61分，最後一投是面對馬刺新領袖艾德里奇(Lamarcus Aldridge)的防守拋投命中，「大鬍子」得意地說，「現在對手不能確定我會拋投還是傳給卡佩拉(Clint Capela)配合空中接力了。

在3日出戰國王賽前，哈登本季已嘗試189次拋投，命中了90球；過去他單季最高的拋投次數是105次，出現在2016-17賽季，但他該季只投進42球。

當馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)被問到該如何防守哈登，他無奈地說，「你覺得我會知道？如果有人知道的話，他們就會想辦法阻止他了，沒有人辦得到，他又打出了另一個MVP賽季，他太不可思議了。」

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社，下同）

不過波波維奇確實曾在2016-17賽季想出阻止哈登的妙招，讓「大鬍子」無法隨心所欲與長人卡佩拉搭配「空中接力」爆扣。卡佩拉該季例行賽4次對上黑衫軍，合計僅有9次灌籃；兩隊在季後賽次輪再度交手，卡佩拉6戰更只有11次扣籃，其中5次都集中在系列賽首戰。

為了阻斷哈登與卡佩拉之間的化學效應，波波維奇讓賈索(Pau Gasol)和艾德里奇固守籃下，幾乎放棄防守中距離，讓哈登陷入困境，火箭在那個系列賽第6戰僅得到75分，狂輸了39分，「大鬍子」單場只有10分進帳，最終馬刺以4勝2敗淘汰了火箭。

這讓哈登下定決心要練拋投，因應對手的防守做出應變，「如果我無法衝到籃下，我就必須嘗試在7呎長人面前完成拋投，這是我替自己的比賽增加的變化。

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登馬刺
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

沒要到犯規！KD暴怒連吞2T　勇士砸爛金塊他卻收4張罰單

哈登輕鬆砍36分10助攻宰國王　3月以來轟570分平均每分鐘1分

KD羨慕歐登當選秀狀元　生涯首戰被甜瓜打傻：每晚都會這樣？

勇士3星被罰7.5萬美金！柯瑞KD酸裁判好強　嘴綠2貼文被盯上

熱門新聞

CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了

日職／王柏融再敲安打　打穿一、二壘防線右外野安打

CBA／林志傑想再打沒奪冠最遺憾　廣廈教頭盼精神傳承

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

日職／頭跟脖子都包緊緊　王柏融寒冷中左外野美技撲接

中職／戴培峰不是能力不足下二軍　古久保：蹲捕投手失分少

讀者回應

﻿

最新新聞

1大帝實著UA全新款Anatomix Spawn

2統一二軍江亮緯不滿三振丟棒被逐出場

3WRC法國站結局翻轉！伊文斯爆胎失冠

4史奈爾12K助光芒開季最長5連勝

5哈登新武器拋投是馬刺逼出來的

熱門新聞

1全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

2王柏融再敲安打　打穿一、二壘防線

3林志傑想再打沒奪冠最遺憾

4柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe

5王柏融頭脖包緊緊　寒冷中美技撲接

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366