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籃網羅素末節轟18分不敵暴龍　林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

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▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

面臨季後賽保衛戰的籃網，4日在主場面對東區第2的勁敵暴龍來犯，開賽短暫取得7比2領先後，就因為守不住雷納德(Kawhi Leonard)的火力遭到反超。儘管布魯克林當家得分手羅素(D'Angelo Russell)決勝節猛砍18分，包括最後2分44秒連飆3顆三分球，最終仍無力回天，以105比115敗給暴龍。

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籃網開局打出一波7比2攻勢，但暴龍當家得分手雷納德隨後連切帶投掃下9分，加上禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)替補上陣後連飆了3記外線，包括首節最後0.8秒的24呎三分球，暴龍一舉扭轉了局勢，帶著34比22、12分領先進入次節。

暴龍次節命中率驟降，仍憑藉雷納德前2節就以14投7中攻下17分、伊巴卡從板凳挹注11分和西亞卡姆(Pascal Siakam)貢獻10分、5籃板之下，在上半場結束後仍保有57比50、7分領先。

▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲籃網羅素。（圖／CFP）

林書豪上半場則僅打了4分鐘，他此役直到首節還剩1分11秒才上陣，次節開局前3分鐘繼續留在場上，但他沒有出手，也沒有任何數據進帳。

籃網第3節持續追趕分數，小前鋒卡洛(DeMarre Carroll)和主控羅素開局迅速攻下4分，將分差縮小到5分，但籃網的反攻氣焰很快就被西亞卡姆撲滅，他不僅在籃下連續得分，還與小賈索(Marc Gasol)聯手砍外線，又將領先擴大到雙位數。

暴龍王牌雷納德持續飆分，第3節最後4分21秒，「可愛」上演轉身爆扣，將比數改寫為81比69，隨後他在遭到包夾時，眼角餘光看到主控羅瑞(Kyle Lowry)切到籃下，立刻妙傳給對方得分。首節連砍3顆三分球的伊巴卡，在此節還剩1分23秒再次於弧頂命中外線，上半場完全被邊緣化的林書豪，也終於在第3節終了前嘗試出手三分球，但出手時秒數已經歸零，進球不算。

▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲暴龍小賈索(左)。（圖／CFP）

暴龍末節開局一度擺上了3後衛，林書豪與主控羅瑞、范弗利特(Fred VanVleet)一起留在場上，他送出1次助攻給好搭檔伊巴卡跳投得分，隨後他誤將球傳給對手，還好伊巴卡再把球抄回來。最後8分21秒，林書豪擦板得分，但他在末節還剩7分23秒就被換下場。

本季場均能攻得21分的籃網頭號得分手羅素，末節前3分鐘一度連下9分，將雙方分差縮小到5分，但伊巴卡隨後回敬了7分，並助攻羅瑞砍外線，再次將領先擴大到107比96。羅素最後2分44秒連飆了3顆三分球，籃網一度又追到105比110，無奈最終仍無力扭轉頹勢，以105比115落敗。

此役暴龍以西亞卡姆攻下28分、10籃板和5助攻最佳；雷納德拿下26分、9籃板；伊巴卡從板凳崛起飆出23分、12籃板，包括5顆三分球；林書豪只打了11分鐘，僅出手1次得2分、1助攻和1籃板。籃網則以羅素繳出27分、7籃板和6助攻最出色。

▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪伊巴卡籃網羅素
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