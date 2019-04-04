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沃克飆47分其他4先發合計6分　上次打季後賽是與林書豪當隊友時

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▲▼沃克。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂沃克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)本季打出生涯年，場均25.2分創下個人新高，2日作客爵士他獨得了47分，其他4位先發卻合計只拿6分，本季他6場飆破40分的比賽，球隊僅拿1勝。包括4日作客鵜鶘一役，黃蜂只剩5場例行賽，與第8的熱火還有3場勝差，與第9的魔術差距則是2.5場，晉級季後賽的難度很高。

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生涯8季都奉獻給夏洛特的沃克，去年11月18日對決東區強權七六人時，飆出個人新高60分，季初一度占據得分王寶座，今年更首度擠進全明星賽先發行列。前役作客鹽湖城，他猛轟了47分，黃蜂卻還是以102比111落敗，問題就出在其他4位先發的隊友太不給力，竟合計只有6分進帳，

據「ESPN Stats & Info」的統計，沃克單場包辦了先發球員總得分53分中的47分，個人得分比例高達88.7%，成為自1970-71賽季有先發球員統計資料以來，得分比例最高的先發球員。

沃克本季常顯得孤立無援，單季6度飆破40分，這6戰黃蜂只贏了1場，連他轟下60分的那一戰，球隊都以3分之差敗給七六人。另外，他7度在末節攻下至少18分，這7戰球隊卻吞了5敗，缺乏隊友支援之下，他在決勝節力挽狂瀾，成效卻不彰。

▲湖人詹姆斯、黃蜂沃克。（圖／路透社）

▲黃蜂沃克。（圖／路透社）

包括4日作客鵜鶘一役，黃蜂只剩最後5場例行賽，其中一戰還要強碰東區第2的暴龍；目前他們與老八熱火有3場勝差，與第9的魔術差距則是2.5場，想在暌違3年後重返季後賽的希望，因為他們近期吞下3連敗而變得渺茫。

沃克自2011年以首輪第9順位被夏洛特相中後，生涯至今僅打過2次季後賽，前一次是2015-16賽季與台裔控衛林書豪當隊友時，該季黃蜂首輪碰上熱火，雖然前2場都落敗，但接下來連拿3勝反倒率先取得聽牌優勢，無奈無法趁勝追擊，最後以3勝4敗遭淘汰。

▲林書豪、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP，下同）

林書豪在夏洛特的那個賽季，稱職扮演了第6人角色，與沃克也培養出不錯的化學效應，黃蜂在季後賽拿下3連勝期間，「豪小子」有兩場上場時間達到34分鐘，第4戰他以10投6中砍下21分，3戰場均能攻得16.7分，從板凳帶來火力；但該系列賽最後2戰，他的上場時間銳減，分別打了24分鐘、19分鐘，黃蜂連輸2場被逆轉。

沃克在2015年與黃蜂簽下的4年4800萬美金合約，即將在本季結束後到期，屆時他將成為非受限制自由球員，雖然他對夏洛特十分忠心，但球隊若再次缺席季後賽，加上隊內多個「垃圾合約」卡死薪資空間不利補強，這位28歲明星控衛今夏會做出何種決定恐是未知數。

▲暴龍林書豪、雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA黃蜂沃克林書豪
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