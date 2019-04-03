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杜克怪物踩爆的Nike鞋價值25萬美金？威廉森神複製詹皇爆扣

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▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜克怪物新人威廉森(Zion Williamson)最終沒能率隊闖入NCAA 4強，不過被他「踩爆」的Nike PG 2.5球鞋仍備受關注。美國八卦媒體《TMZ》近日報導，那雙鞋目前不知去向，拍賣專家高丁(Ken Goldin)表示這雙戰靴非常有收藏價值，他預估若拿去拍賣價值可能會達到25萬美金。

威廉森2月21日代表藍魔鬼杜克出戰世仇北卡一役，開賽僅33秒，就在一次進攻轉身的過程中，不慎打滑扭傷了右膝，左腳當場「踩破」了Nike的PG 2.5球鞋，連場邊的美國前總統歐巴馬(Michelle Obama)都看傻，Nike市值因此蒸發超過300億台幣。

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美國八卦媒體《TMZ》近日追蹤了這雙鞋的去向，威廉森微笑表示，「你可能要去問教練。」但杜克大學相關人士透露，他們也不知道鞋子在哪，記者於是又詢問了Nike，發言人卻說，「關於這個問題我沒有任何能提供的資訊。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

拍賣專家高丁認為被威廉森踩爆的戰靴，堪稱是世界上最有名的球鞋，非常有收藏價值，若拿來拍賣，他預估價值可能會高達25萬美金。

威廉森雖然還沒正式宣布投入選秀，早被視為今年NBA的狀元大熱門，這位18歲杜克怪物常被拿來和湖人一哥詹姆斯(LeBron James)做比較，Youtube平台House of Highlights還剪輯了一段兩人動作相似度很高的「自拋自扣」灌籃

威廉森先前曾對外表示，很感謝外界拿他與詹姆斯相比，但他認為每個人都是獨一無二，詹姆斯是詹姆斯，他依舊是他自己，並不想當第二個詹姆斯。

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇威廉森杜克大學
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