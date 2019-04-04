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保羅秀穿襠過人飆61呎超遠三分　火箭痛扁快艇32分迎4連勝

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▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭保羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

近況極佳的火箭4日到快艇主場作客，首節就灌進39分，拉開13分領先，快艇只能一路挨打，休士頓一哥哈登(James Harden)上場30分鐘輕鬆掃下31分，搭檔保羅(Chris Paul)也飆了29分、7助攻，還在第3節大秀「穿襠過人」，並在最後0.2秒從後場的三分線外砍進61呎超遠三分，聯手率隊以135比103狂勝32分。

面對西區第6的快艇，火箭後場明星搭檔哈登與保羅首節就合砍了22分、6助攻，率隊單節猛轟39分，取得13分領先。快艇第6人威廉斯(Lou Williams)次節開局來到場上，試圖靠著切入和站上罰球線追分，還連送了2次助攻，但很快就被休士頓射手戈登(Eric Gordon)和「大鬍子」連續的外線攻勢，撲滅反攻氣焰。

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火箭帶著68比53、15分領先進入下半場，保羅在第3節開局連3記跳投命中，迅速將分差擴大到78比55、23分，隨後他賞了菜鳥控衛吉爾傑斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)一鍋，還大秀「穿襠過人」美技，可惜切入後沒能成功放進兩分。他此節最後27.5秒連砍了2記外線，包括最後0.2秒從後場三分線外飆進61呎超遠三分，將比數改寫為102比73。

這場比賽早早就失去了懸念，火箭最終以135比103輕鬆迎來4連勝，以51勝28敗重回西區第3，領先第4名的拓荒者0.5場勝差。保羅此役擺脫前一戰12投3中的低迷手感，上場27分鐘就以19投10中攻下29分、7助攻和4籃板，外帶抄截、火鍋各1的全能數據，三分球更是8投5中；一哥哈登則掃下31分、7助攻和7籃板；長人卡佩拉(Clint Capela)貢獻24分、15籃板。

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登與搭檔保羅。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅快艇
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