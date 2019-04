保羅秀穿襠過人飆61呎超遠三分　火箭痛扁快艇32分迎4連勝

▲火箭保羅。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

近況極佳的火箭4日到快艇主場作客,首節就灌進39分,拉開13分領先,快艇只能一路挨打,休士頓一哥哈登(James Harden)上場30分鐘輕鬆掃下31分,搭檔保羅(Chris Paul)也飆了29分、7助攻,還在第3節大秀「穿襠過人」,並在最後0.2秒從後場的三分線外砍進61呎超遠三分,聯手率隊以135比103狂勝32分。

面對西區第6的快艇,火箭後場明星搭檔哈登與保羅首節就合砍了22分、6助攻,率隊單節猛轟39分,取得13分領先。快艇第6人威廉斯(Lou Williams)次節開局來到場上,試圖靠著切入和站上罰球線追分,還連送了2次助攻,但很快就被休士頓射手戈登(Eric Gordon)和「大鬍子」連續的外線攻勢,撲滅反攻氣焰。

Chris Paul has 29 points in this game against his former team, capped off by this 60 footer! pic.twitter.com/fWb8VlJlik

火箭帶著68比53、15分領先進入下半場,保羅在第3節開局連3記跳投命中,迅速將分差擴大到78比55、23分,隨後他賞了菜鳥控衛吉爾傑斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)一鍋,還大秀「穿襠過人」美技,可惜切入後沒能成功放進兩分。他此節最後27.5秒連砍了2記外線,包括最後0.2秒從後場三分線外飆進61呎超遠三分,將比數改寫為102比73。

I sit too far to always see such beautiful details. When CP3 retires, someone should make a video montage of each time he's done this.



RT @sluggahjells: Chris Paul adding JaMychal Green to his “Between the legs” victims. #nba pic.twitter.com/xw5xj5Wgz8