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台灣唯一希望！曾俊欣澳網會外賽首輪直落2過關

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

▲「夜市球王」曾俊欣。（資料照／海碩整合行銷提供）

文／中央社

2025年首場大滿貫澳洲網球公開賽將於12日開打，台灣男單一哥也是唯一希望曾俊欣，今天在會外賽首戰以6比2、6比4擊敗義大利選手阿納波迪，順利開出紅盤。

現年23歲、ATP世界排名第118的曾俊欣，是今年澳網台灣唯一參賽的男子選手，他今天從會外賽打起，首戰世界排名第232的阿納波迪（Federico Arnaboldi）。

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首盤雙方2比2平手時，曾俊欣連破對手2次發球局，自己也都順利保發，很快就以6比2拿下；第2盤雙方僵持到4比4時，曾俊欣關鍵破發成功，隨後第10局再保發，如願僅用了70分鐘就以直落2過關。

▲台維斯盃中華隊曾俊欣、吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

▲「夜市球王」曾俊欣。（資料照／海碩整合行銷提供）

曾俊欣賽後接受媒體訪問表示，很開心能以勝利啟動2025年新賽季，「這場比賽我就是積極在底線左右調動對手，並且在攻擊他反拍時主動上網給對手壓力取分。」

曾俊欣強調，今天整體的發球和關鍵分都掌握得不錯，「就是首盤拿下後有點興奮，導致第2盤中段有些不穩，後續還要好好打出最佳表現才行。」

曾俊欣在2018年曾拿下澳網青少年組賽事男單亞軍，並在2022、2023年連續2年直接取得澳網會內賽資格；接下來他在今年會外賽第2輪對手，將是世界排名第219的黎巴嫩選手哈比（Hady Habib）。

關鍵字： 網球曾俊欣澳網

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