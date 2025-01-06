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勇士首節就雙位數落後　柯瑞吐真言：我們不擅長瘋狂逆轉

記者游郁香／綜合報導

勇士新年2連勝後，今(6)日卻狂輸給少了一哥福克斯(De'Aaron Fox)的國王30分，除了守不住對手的外線砲火，整場狂失誤22次也是一大敗筆，天王柯瑞(Stephen Curry)賽後表示，沒人喜歡被打爆「羞辱」，他更坦率地說，「我們並不擅長這種瘋狂逆轉。」

勇士此戰顯得毫無競爭力，國王開賽就展現驚人的三分準度，防守端也相當積極，迫使主場作戰的灣區首節出現8次失誤，其中5次是遭到抄截。勇士整場共計發生22次失誤，白白送給對手34分，鑄下敗因，這可能是他們本季傳球「最混亂」的一場比賽。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞賽後坦言，「沒有人喜歡這樣被羞辱。尤其是我們在第一節的表現……當你抬頭看比分時，還沒到第1次暫停就已經是雙位數差距，(該節打完)21比36。」他不諱言，「我們並不擅長這種瘋狂逆轉。」

柯瑞所指的，應該是現在這支勇士並不是能靠進攻迅速追分的隊伍，王朝時期的灣區大軍時常上演「一波流」扭轉戰局，如今已不復見。

「我們還沒有表現出來(可以逆轉比賽的能力)，這是你不想陷入的情況……你不希望必須仰賴瘋狂的進攻火力來爭取勝利，這不是我們的風格。」柯瑞如此說道。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

前一場輪休的柯瑞，這一戰在29分鐘內砍下26分，但即便如此，他在場上時球隊仍被對手多得了16分。他的搭檔更慘，加入後還沒找到準星的「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)，出手7次投丟6球；陷入低潮的資深射手希爾德(Buddy Hield)三分5投僅1中；年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)在籃下3次出手都落空，對位國王前場明星薩波尼斯(Domantas Sabonis)的表現也很掙扎。

在防守端，勇士守不住蒙克(Malik Monk)，他在福克斯缺陣之下，成為國王的進攻發動機，單場繳出26分、12助攻。他在場上的29分鐘，沙加緬度比勇士多得了41分。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王蒙克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞國王

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