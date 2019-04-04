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柯瑞自曝患眼疾10年生涯都「看不清楚」　戴上隱形眼鏡變更準

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／路透社）

▲勇士柯瑞。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

生涯至今已砍進2469顆三分球，名列史上第3的柯瑞，被公認是最偉大的射手之一，他近日卻自曝患有「圓錐角膜（keratoconus）」的眼疾，進入NBA 10季以來都「沒看清楚」，直到最近才開始戴隱形眼鏡，直呼「感覺好像全世界都亮起來了！」他的外線也因此更精準，已經連9場都至少命中5顆三分彈。

曾締造單季402顆三分紀錄的柯瑞，本季至今命中了生涯次高的340記外線，連7季飆破200顆三分，若31歲的他保持健康，要追上史上第1「雷槍」艾倫(Ray Allen)的2973顆三分紀錄，將只是時間問題。

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP，下同）

柯瑞近來向勇士資深隨隊記者湯普森(Marcus Thompson II)透露了一個令眾人詫異的「秘密」，那就是他生涯至今其實都沒看清楚過。事實上，他患有「圓錐角膜」的眼疾，這種病症會使得靠近角膜中心的部份變薄且突出，視力會明顯下降，還會有不穩定的散光度數，也因此「咖哩」在場上常「瞇眼」。

「我開始戴隱形眼鏡了，我是認真的。」柯瑞說他戴上隱形眼鏡後，彷彿有了一對新的明亮眼睛，「感覺好像全世界都亮起來了！」

值得一提的是，「咖哩」最近已經連9戰單場至少命中5顆三分，這段期間三分球合計109投56中，命中率高達5成14。在明星周過後，他的外線曾失準了一段時間，從2月26日作客黃蜂開始到3月14日對火箭的8場比賽，他在三分外線104投只命中33球，命中率跌到3成17。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry
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