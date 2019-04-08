柯瑞秀單手猛扣不算　勇士甲骨文球場最終例行賽鎖西區龍頭

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士8日迎戰快艇一役，是他們在甲骨文球場的例行賽最終戰，灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)僅打了3節就提前打卡下班，他第3節末段一度大秀單手爆扣，雖然進球不算仍驚艷了全場，衛冕軍則憑藉第3節拉出42對18的「一波流」擊沉快艇，終場以131比104取勝，鎖定了西區龍頭位置。

請繼續往下閱讀...

在甲骨文球場度過47個賽季後，勇士下季將搬到舊金山的大通中心，8日面對快艇的比賽，是他們在這座球場最後一場例行賽，賽前灣區眾將紛紛表達了感謝與不捨，一哥柯瑞表示，「我們的球迷給我們大力支持，他們讓我們的主場成了一個讓對手害怕的地方。球迷的加油聲、能量和球場的氣氛真的給我們很大的幫助。」

柯瑞此役上半場就掃下22分，雖然他第3節火力衰退，但其他幾位巨頭攜手開火，防守悍將格林(Draymond Green)與卡森斯(DeMarcus Cousins)前5分45秒猛砍了15分，將比數改寫為81比67，隨後湯普森(Klay Thompson)命中一記28呎三分，杜蘭特(Kevin Durant)則上演爆扣，不斷擴大比分。

勇士單節打出42比18「一波流」，取得104比73、31分大幅領先。柯瑞則在第3節最後59.5秒上演快攻單手爆扣，雖然進球不算，仍驚艷了全場；此節終了前3秒，他換手運球後輕鬆寫意在左側45度角飆進30呎三分彈，前3節出賽30分鐘就以20投11中攻下27分、6籃板和4助攻，由於雙方拉開了比數，他末節沒有再上陣。

勇士終場以131比104擊沉快艇，收下本季第56勝，正式鎖定西區龍頭寶座，為甲骨文球場最後一場例行賽畫下完美句點。