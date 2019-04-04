杜蘭特幫勇士奪2冠卻沒被當自己人？　美媒篤定KD將轉戰尼克

▲杜蘭特(右)為勇士奪下2座總冠軍，卻沒得到充分的認可？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在杜蘭特(Kevin Durant)表明要在下一份合約儘可能賺更多錢後，外界普遍認為他今夏將跳脫合約，更不斷傳出尼克將是他下一個落腳處。《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)深信這件事將成真，他指出這位10屆全明星長人在灣區沒有獲得應有的認可，即使幫助勇士連奪2冠，衛冕軍還是柯瑞(Stephen Curry)的球隊。

近來不斷有傳聞指出，杜蘭特今夏將前往尼克與另一位明星控衛厄文(Kyrie Irving)聯手，或許有人會覺得他離開極有可能創造3連霸王朝的勇士，自願去到已經連6年無緣季後賽的尼克，是一件很荒謬的事，但《Bleacher Report》記者布區深信此事將成真。

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「從我聽到的所有事來看，這已經確定了，沒錯，他會離開勇士。」布區說，杜蘭特之所以想離開灣區，是想到一個能夠真正認可他的球隊，「我可以跟你說，杜蘭特從來就沒有真正被勇士隊認可過，沒有享受到兩屆總決賽MVP應有的禮遇。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

布區直言，就算杜蘭特為勇士帶來了2座總冠軍，勇士還是柯瑞的球隊，依舊是柯瑞、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)的球隊，「他們的態度就像，『KD，謝謝你到這裡幫助我們贏得兩座總冠軍。』但他從來沒有獲得真正的認可。」

在去年11月杜蘭特與格林因為一次進攻選擇爆發內鬨時，《The Athletic》曾披露，「嘴綠」向對方強調自己已經在聯盟打滾多年，還表明在杜蘭特加入前，勇士就已經在贏球，似乎某方面支持了布區的觀點。

布區表示，杜蘭特現在所想的是，他可以去哪裡獲得這種認可，可以成為球隊真正的核心，「我可以告訴你這個地方是哪裡，就是紐約尼克，紐約尼克的球迷以及麥迪遜花園廣場。」

「如果他可以帶領尼克闖入東區決賽，他們已經好幾10年沒打進去過了，他受到愛戴的程度將遠遠超過他幫勇士贏得兩座總冠軍。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）