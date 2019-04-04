勇士3冠替補功臣考慮本季後退休　李文斯頓曝賽後膝蓋腫如壘球

▲勇士李文斯頓(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士過去4季奪3冠的替補功臣李文斯頓(Shaun Livingston)，近日向《The Athletic》透露有意在本季結束後高掛球鞋。這位33歲控衛表示，本季他受到傷勢困擾的程度，是加盟勇士5季以來最嚴重的一年，「每場比賽過後，我的膝蓋都腫得跟壘球一樣大。」

33歲的李文斯頓曾是名天才控衛，2004年以首輪第4順位被快艇相中，但還來不及大放異彩，就在2007年遭逢「毀滅性」膝傷，一場對夏洛特的比賽，他撕裂了前十字韌帶、後十字韌帶、內側副韌帶和外側半月板，膝蓋骨還脫臼，生涯差點就此告終。

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不過李文斯頓不願向運命低頭，傷癒後又回到球場，本季已是他生涯第14個賽季。他曾坦言，自己花了很多年才克服心理障礙，但遭逢過極嚴重傷勢的左膝，得不斷治療保養。本季他總共因膝傷缺陣了16場，內心萌生了退休的想法，「確實如此。所有的跡象都已經出現了，尤其是從身體狀態來看。」

▲勇士李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

「如果我很健康，能夠享受打球的樂趣，那我一定還想繼續打，但我的身體狀況不是如此。我投入了非常多的心力來讓我的身體恢復，回到場上打球，更不用說我現在的狀況。」李文斯頓說，現在一切變得越來越艱難，「就像這個賽季，我受到傷勢困擾的程度，比前幾個在勇士的賽季都還要嚴重。」

李文斯頓還透露，現在每場比賽過後，他的膝蓋都腫得跟壘球一樣大。他認為現在對自己來說，更重要的是內心的感受，「健康就是財富，當你覺得很棒，你上場拚戰，感到自信滿滿。但現在的情況是，過去幾年來，我受到了限制，因為我必須去重訓室，無法那麼常上場，我必須讓我的膝蓋休息。」

雖然李文斯頓本季場均上場15.3分鐘和4.1分皆創下生涯新低，但他仍打了61場，是衛冕軍相當重要的替補戰力。若他本季結束後選擇退休，勇士今夏就得煩惱要找誰來填補這個重要空缺。

▲勇士李文斯頓(左)。（圖／達志影像／美聯社）