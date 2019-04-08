衛少單季32度大三元　雷霆雙星砍54分宰灰狼避免掉到西區第8

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雷霆8日來到明尼蘇達作客，一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)砍下27分、15助攻和10籃板，單季第32度拿下大三元，搭檔喬治(Paul George)也掃下27分，加上替補控衛施洛德(Dennis Schroder)從板凳崛起貢獻21分，攜手率隊在末節拉出一波20比6猛攻反超比數，以132比126力克灰狼，避免掉到西區第8。

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例行賽進入最後階段，雖然西區前8強早早就底定，但在勇士已經接近鎖定分區龍頭之下，快艇、雷霆和馬刺皆極力「避免」成為老八，否則季後賽首輪就得強碰衛冕軍。馬刺8日比雷霆率先出賽，最終以112比90擊落騎士，因此若是雷霆此役輸球，他們就會跌到第8名。

灰狼雙狀元威金斯(Andrew Wiggins)與唐斯(Karl-Anthony Towns)此戰展現兇猛的火力，威金斯拿下24分，唐斯更以18投11中飆出35分、7籃板，其中罰球14罰13中；前3節打完，灰狼以97比95、2分領先。

▲雷霆喬治(左)。（圖／CFP）

不過雷霆決勝節前6分鐘拉出一波20比6反擊，替補控衛施洛德頻頻站上罰球線，並切到籃下搶分，一人連砍了14分，讓雷霆從2分落後變成以115比103領先12分，最後以132比126收下3連勝，暫以0.5場勝差領先馬刺，避免掉到西區第8。施洛德單場飆出21分，二哥喬治賽後大讚他是一位極具天賦的球員，在球隊亟需進球追分時挺身而出。

這一戰雷霆一哥衛斯布魯克則繳出27分、15助攻和10籃板，這是他本季第32度締造大三元，也是生涯第136次，如今他距離魔術強森(Magic Johnson)138次的史上第2紀錄，只差2次。雷霆本季還剩最後2場例行賽，「衛少」有機會在本季就追平魔術強森，他之前已經鎖定連3季場均大三元。

▲雷霆施洛德(右)。（圖／CFP）