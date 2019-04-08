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賽前披艾利斯戰袍致敬「We Believe」時代　柯瑞：最棒的告別

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士在甲骨文球場的最終例行賽，以131比104擊沉快艇，提前鎖定了西區龍頭位置。這一戰灣區軍團穿上2007年的「We Believe」復古球衣出賽，一哥柯瑞(Stephen Curry)賽前特地披上前搭檔，也是前任一哥艾利斯(Monta Ellis)的8號戰袍致敬，「代表他出戰甲骨文球場最後一場例行賽，對我來說意義重大。」

灣區大軍下季將搬遷到舊金山的大通中心，8日對快艇一役，是他們在甲骨文球場最後一場例行賽，衛冕軍打得輕鬆寫意，靠著第3節打出42對18的一波流「殺死」了比賽，終場以131比104狂勝快艇。一哥柯瑞賽後開心發文，「以最好的方式結束第47個例行賽！今晚甲骨文球場太火熱了！回到復古的路線，從2009年到2019年。

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值得一提的是，勇士此役穿上了2007年的經典戰袍，那一年季後賽，勇士上演了不可思議的「老八傳奇」，在季後賽首輪以4勝2敗淘汰該季例行賽豪取67勝的小牛(現已改名為獨行俠)，成為1994年的丹佛金塊和1999年的紐約尼克後，第3支完成此壯舉的球隊，也讓達拉斯成了NBA史上首支例行賽勝率最高卻在季後賽首輪就出局的隊伍。

灣區防守悍將格林(Draymond Green)直言，「這件戰袍在勇士迷心中、整支球隊和這支球隊的歷史上，都占有特別的位置。

賽前勇士一哥柯瑞還穿上前一哥艾利斯的8號球衣，對此他賽後表示，「艾利斯是『We Believe』時代很重要的成員，當我菜鳥季來到這裡時，他是球隊的王牌，代表他出戰甲骨文球場最後一場例行賽，對我來說意義重大，我們曾經是後場搭檔。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

「當他被交易時，球隊歷經了一段艱難的時光。」柯瑞說他想要和艾利斯致敬，「回想一下他的故事，他高中畢業進入了聯盟，完成了那些成就，他是奧克蘭球迷，也是勇士球迷，備受大家愛戴。因此在甲骨文球場最後一場例行賽穿上他的球衣，絕對是正確的選擇。」

艾利斯生涯前7季都奉獻給灣區，曾連3季繳出場均得分破20大關的表現，2009-10賽季更打出生涯年，有場均25.5分、5.3助攻和4籃板，外帶2.2抄截的全明星數據，在2012年被交易到公鹿。

雖然柯瑞在前搭檔艾利斯轉戰公鹿的那個賽季(2011-12賽季)，因踝傷只打了26場，但他在2012-13賽季隨即甩掉「玻璃腳踝」的稱號，健康出賽了78場，並與湯普森(Klay Thompson)組成了「浪花兄弟」，加上柏加特(Andrew Bougt)成為球隊的防守基石，開啟了灣區的光輝年代，從2014年開始連4季打入總決賽並奪得3冠，本季還要挑戰3連霸。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞艾利斯
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